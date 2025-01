Arriva il maxi anello: Veronica Peparini e Andreas Muller pronti alle nozze con un desiderio…

Dopo la proposta di matrimonio ecco la foto dell’anello tra Veronica Peparini e Andreas Muller con tanto di desiderio…

Sono diventati genitori di due bellissime bimbe e adesso sono pronti a sposarsi. Stiamo parlando di Veronica Peparini e Andreas Muller. Dopo la proposta di nozze arrivata durante La Talpa, la coppia sta procedendo spedita verso il grande giorno. In queste ore, per iniziare al meglio il nuovo anno, ecco la foto dell’anello ricevuto dalla coreografa con tanto di desiderio per il giorno del fatidico “sì”.

Veronica Peparini e l’anello da Andreas Muller

L’amore tra Veronica Peparini e Andreas Muller sta andando a gonfie vele. Dopo l’arrivo delle piccole gemelle, ecco un altro step: quello del matrimonio.

La coppia, infatti, era stata protagonista di una bella e speciale proposta di nozze durante La Talpa e adesso si prepara alle fasi successive.

Veronica Peparini

Il primo step è stato quello di iniziare l’anno con grande desiderio e amore con una serie di foto tra cui anche quella del maxi anello ricevuto dalla coreografa in occasione della proposta di matrimonio…

Muller, su Instagram, ha scritto: “Inizia un nuovo capitolo e noi siamo pronti a coronare quest’anno di tanti nuovi momenti magici, stiamo definendo la data del nostro matrimonio”.

Il desiderio per le nozze

Nello stesso post pubblicato dal ballerino, anche un desiderio in vista delle nozze che riguarda le piccole figliolette: “Vorremmo che a portarci le fedi fossero proprio Penelope e Ginevra con Olivia e Daniele, quindi mentre aspettiamo che loro riescano a muovere i primi passi noi iniziamo ad immaginarci e ad organizzare partendo da zero quello che sarà un altro dei giorni più importanti della nostra storia! Ti amo Veronica”.

A questo punto sembra essere solo una questione di tempo per vedere il quadretto di famiglia magicamente perfetto nel giorno del matrimonio.