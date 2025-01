“Tony Effe? Circondati da rinco***oniti”: la frecciata sul palco di un collega

Non si sono ancora placate le polemiche legate a Tony Effe e ai testi delle sue canzoni. A Capodanno è arrivata la frecciata di un collega.

Il 2025 è iniziato e le famose questioni legate al concerto di Capodanno e a Tony Effe, teoricamente, sarebbero dovute terminare. Eppure, eccoci qui con un curioso retroscena avvenuto proprio l’ultimo dell’anno che vede ancora il rapper coinvolto. Questa volta, il ragazzo è stato punzecchiato a distanza da un collega, da Francesco Sarcina delle Vibrazioni…

Tony Effe nel mirino di Francesco Sarcina

Anno nuovo, vecchie polemiche. Il caso Tony Effe e i suoi testi contro le donne continua a far parlare. Anche Francesco Sarcina, frontman delle Vibrazioni, ha voluto dire la sua pungendo il collega dal palco del concerto di Capodanno tenuto a Iglesias, in Sardegna.

Francesco Sarcina

Durante la sua esibizione in piazza, il frontman della band Francesco Sarcina ha attaccato duramente Tony Effe. Il cantante durante il concerto ha voluto dire la sua e lo ha fatto senza peli sulla lingua ricollegandosi alle polemiche sul rapper.

“È uno che insulta le donne. Tony Effe? Dell’Esselunga musicista? Ma si può uno che insulta le donne così? Ma che ca**o vuol dire? Ma vaffan**lo anche lui. Siamo circondati da rinco***oniti, ci dobbiamo svegliare”.

Il messaggio del rapper

Dopo il suo concerto a Roma, non quello delle polemiche dal quale era stato escluso, proprio Tony ha voluto parlare apertamente ai fan. “Grazie Roma. Quest’anno è stato molto impegnativo ma anche pieno di soddisfazioni. Il duro lavoro ripaga sempre e il 2024 ne è stato la conferma. Sono stato al centro di polemiche pesanti, accusato di cose che non mi appartengono, ma voi nonostante tutto ci siete sempre”, le sue parole in una storia su Instagram.

E ancora: “Sicuramente è più facile attaccare me che risolvere i veri problemi del nostro paese ed essere stato il capro espiatorio di questi dinosauri mi ha solo dato la forza di continuare a spingere sempre di più. Non ascolterò mai il giudizio di persone che non conoscono né me né la mia musica”.