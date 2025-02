Aurora Ramazzotti: “La terapia è stata salvifica nella mia relazione”

L’importanza della terapia nella sua vita ma anche nell’ambito della sua relazione con Goffredo Cerza: Aurora Ramazzotti si racconta.

Dopo aver anticipato alcuni dettagli in merito a quello che sarà il suo abito di nozze, Aurora Ramazzotti ha voluto raccontare ai fan qualcosa di molto privato e che riguarda la sua sfera personale e le relazioni. Nello specifico il ruolo che ha giocato la terapia nel rapporto con le altre persone e anche con il suo futuro marito, Goffredo Cerza.

Aurora Ramazzotti e l’importanza della terapia nella sua vita

Attraverso una serie di storie su Instagram, Aurora Ramazzotti ha parlato di un tema spesso tabù per molte persone ma che, con il tempo, è diventato una normalità: la terapia. La figlia di Michelle Hunziker e Eros ha spiegato come la terapia l’abbia aiutata negli anni a superare momenti delicati e non solo. “Mi reputo una persona estremamente fortunata per tantissime ragioni, ma una delle ragioni principali è perché all’interno della mia famiglia la terapia non è mai stata un tabù“, ha detto la ragazza.

Goffredo Cerza e Aurora Ramazzotti – www.donnaglamour.it

Aurora ha quindi proseguito ponendo l’accento sul fatto che andare in terapia l’abbia aiutata in diverser circostanze fin dalla giovane età: “Infatti io ho iniziato a farla in giovanissima età e ho sempre avuto la consapevolezza di poter apertamente comunicare i miei bisogni. E’ una fortuna che non tanti hanno”, ha dichiarato sempre nelle sue stories.

La terapia utile alla coppia

Le parole della Ramazzotti sono andate avanti chiamando in causa anche la sua storia con Goffredo Cerza con cui ha avuto il suo primo figlio, Cesare. “Ad un certo punto ho avuto bisogno di fare terapia anche per riuscire a comprendere meglio come comunicare in maniera sana e costruttiva all’interno della mia relazione”.

“All’interno della mia relazione la terapia è stata veramente salvifica“, ha aggiunto con grande sincerità Aurora ricordando di aver parlato. “Mi ha dato degli strumenti per riconoscere di quanto stava accadendo (questioni legate alla gelosia ndr), un meccanismo, che poi erano quelli che si ripetevano sempre e che mi davano fastidio […]”. La Ramazzotti ha spiegato che per lei e Cerza la terapia è servita a trovare il giusto equilibrio tra caratteri e comportamenti.