Isola dei Famosi: spuntano i nomi dei primi tre presunti concorrenti del cast

Prime indiscrezioni su quello che potrebbe essere il cast de L’Isola dei Famosi: spuntano i primi tre nomi dei concorrenti.

Nuovi rumors su L’Isola dei Famosi: non solo quelli relativi alla conduzione ma anche per quanto concerne il cast. Infatti, in queste ore, sarebbero arrivate curiose informazioni in merito a quelli che potrebbero essere i primi tre nomi scelti (o quasi) per essere concorrenti del famoso reality show di Canale 5.

L’Isola dei Famosi: chi ci sarà alla conduzione

In attesa di conferme ufficiali su quelle che saranno le date della messa in onda de L’Isola dei Famosi 2025 su Canale 5, sono ormai tantissime le voci che riguardano il reality show. In particolare, prima di concentrarci sul cast, vero o presunto, ecco le indiscrezioni per quanto concerne il post Vladimir Luxuria alla conduzione.

Camila Giorgi – www.donnaglamour.it

Pare, infatti, che Luxuria non sarà confermata al timone del programma e che al suo posto i vertici di Mediaset stiano pensando a Veronica Gentili, abilissima al comando de Le Iene. Va detto, comunque, che fino ad ora si tratta solo di voci non confermate anche se i meglio informati come Dagospia hanno parlato di “fumata bianca” e decisione praticamente presa.

I primi tre presunti concorrenti del cast

Tornando, invece, al cast, Gabriele Parpiglia, durante 100% Parpiglia, avrebbe dato qualche indicazione su chi potrebbe far parte dei concorrenti dell’Isola 2025. In particolare, secondo l’esperto, citato anche da Novella 2000, tra i primi naufraghi de L’Isola dei Famosi 2025 ci sarebbero tre donne: l’ex tennista Camila Giorgi, la giornalista sportiva Marialuisa Jacobelli e la ciclista Letizia Paternoster.

Al momento, ovviamente, si tratta solo di voci non confermate e si attendono ufficialità da parte degli autori del programma che, molto presto, potranno dire qualcosa in un senso o in un altro. Staremo a vedere cosa accadrà e chi sarà veramente impegnato nell’avventura in Honduras.