Isola dei Famosi, scelto il post Vladimir Luxuria: fumata bianca sul nome

Novità in vista della prossima edizione de L’Isola dei Famosi: dopo Vladimir Luxuria ci sarebbe stata la fumata bianca sul nome della sostituta.

Ci sarà o non ci sarà quest’anno L’Isola dei Famosi? Sembra proprio di sì anche se sul nome della conduttrice o del conduttore regna ancora incertezza. Almeno fino a qualche ora fa visto che, dalle ultime voci, pare che Mediaset abbia preso la sua decisione in merito a chi andrà a presentare l’amato reality show.

Isola dei Famosi, i rumors sulla conduzione

Nel corso degli ultimi mesi, le voci legate alla conduzione de L’Isola dei Famosi sono state molteplici. Dopo la deludente passata edizione condotta da Vladimir Luxuria, si era ipotizzato che Mediaset potesse cambiare qualcosa. In questo senso, proprio Luxuria sarebbe stata fatta fuori anche se, va detto, mancherebbero le ufficialità del caso.

La domanda, a questo punto, sorge spontanea. Chi al posto di Luxuria? La decisione dei vertici Mediaset era sembrata potesse essere tendenzialmente tra tre nomi: Diletta Leotta, Veronica Gentili e Alfonso Signorini che oltre al GF si sarebbe quindi preso anche L’Isola. Adesso, ecco spuntare qualche dettaglio in più sulla scelta.

Scelta Veronica Gentili? La fumata bianca

Secondo Dagospia, la fumata bianca sarebbe arrivata in queste ore con il nome di Veronica Gentili che sarebbe stato scelto. “I dettagli sono da definire, la data di messa in onda, i nomi dei concorrenti e molto altro. Sul fronte conduzione dalle parti di Cologno Monzese sarebbe arrivata la fumata bianca per L’Isola dei Famosi”, si legge. “Archiviata la pazza idea Signorini, che vi avevamo svelato nei giorni scorsi, perché reduce da un impegno lunghissimo con il Grande Fratello, i dirigenti avrebbero deciso di puntare sul nome che da settimane circola negli ambienti televisivi: Veronica Gentili. L’attrice che studiava per diventare Lilli Gruber sarà la sostituta di Vladimir Luxuria. Il nome della conduttrice de ‘Le Iene’ piace ai vertici, molto meno alla società di produzione Banijay”.