Giancarlo Magalli allo scoperto: “Ecco con chi mi ha tradito mia moglie”

La confessione inedita di Giancarlo Magalli in diretta tv a ‘La Volta Buona’. Il noto presentatore ha svelato un dettaglio molto privato.

Presenza quasi fissa ormai a ‘La Volta Buona’ su Rai 1 con Caterina Balivo, Giancarlo Magalli si è trovato di nuovo al centro dell’attenzione. Dopo la battuta controversa che lo ha visto protagonista, il presentatore ha confessato in diretta alcuni retroscena legati alla sua vita privata, compreso un presunto tradimento della moglie.

Giancarlo Magalli e il tradimento della moglie

Durante l’ultima puntata de ‘La Volta Buona’ su Rai 1, Giancarlo Magalli ha parlato col cuore in mano con Caterina Balivo raccontando alcune questioni legate alla moglie e al presunto tradimento subito da parte della donna. “Nella relazione con Valeria è entrato un disgraziato che ha sfruttato il suo ruolo, quello dello psichiatra che doveva aiutarla a superare un momento di stress e invece ha fatto tutt’altro”, ha raccontato il presentatore..

“Il suo psicologo l’ha convinta che la nostra relazione era sbagliata e mi ha lasciato. La verità è che lui voleva conquistarla. Alla fine loro sono stati insieme e io mi sono dovuto fare da parte perché lei pensava di essere innamorata di lui”, ha detto ancora Magalli.

Le accuse del presentatore e il rapporto con la moglie

Nel corso del suo intervento a ‘La Volta Buona‘, Magalli ha poi proseguito: “Chi lavora con il cervello degli altri sa anche come manovrarlo. Io sono stato signorile, gli ho detto ‘Se non te ne vai, te meno’. Lo odiavo a morte, sono andato all’ordine dei medici per denunciarlo, un medico non può innamorarsi della paziente, soprattutto gli psichiatri. C’è il transfert emotivo”.

Dal racconto, va detto, la relazione di Valeria con questo psicologo non sembra essere durata molto e in questo senso Magalli: “Ho aspettato che se ne andasse perché lei si è accorta che non era una persona giusta. L’amicizia era salda e quindi adesso siamo in ottimi rapporti“.