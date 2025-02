Una perdita importantissima nel mondo della musica: è morta la leggendaria cantante e vincitrice di numerosi Grammy, Roberta Flack.

In queste ore il mondo della musica ha dovuto fare i conti con la perdita della storica voce di ‘Bandiera Gialla’. Ma non solo. Infatti, la scena internazionale, piange anche la morte della leggendaria cantante e vincitrice di numerosi Grammy, Roberta Flack, che ha firmato successi come ‘The First Time Ever I Saw Your Face’ e ‘Killing Me Softly with His Song’. La donna aveva 88 anni.

Morta Roberta Flack

Sono ore di grande lutto per il mondo della musica internazionale. Infatti, Roberta Flack, leggendaria cantante, è morta oggi all’età di 88 anni. A confermare la notizia del decesso è stato lo staff dell’artista ed in particolare la sua rappresentante che ha spiegato come la donna “Si è spenta serenamente, circondata dalla sua famiglia. Roberta ha abbattuto barriere e infranto record. È stata anche una fiera educatrice”.

Il decesso della donna si è verificato probabilmente a causa della malattia che le era stata diagnosticata nel 2022 quando i medici le diedero il tragico verdetto: la sclerosi laterale amiotrofica (SLA), malattia che le aveva fatto perdere la capacità di cantare di lì a poco.

La carriera e il successo

Nata il 10 febbraio 1939 ad Ashville, nella Carolina del Nord, Roberta Flack aveva la musica nel sangue. Dopo gli studi, la donna arrivò al successo nel 1971 con una reinterpretazione di ‘You’ve Got a Friend’ di Carole King, registrata insieme all’amico e compagno di studi alla Howard University, Donny Hathaway.

Successivamente l’exploit quando Clint Eastwood scelse la sua intensa versione del brano del cantautore britannico Ewan MacColl, ‘The First Time Ever I Saw Your Face’, per il film Brivido nella notte. La sua versione di ‘Killing Me Softly with His Song’ raggiunse il primo posto nel 1973, così come un singolo ‘Feel Like Makin Love’, l’anno successivo.

Da sottolineare come nel corso della sua lunga carriera vinse quattro Grammy insieme a un Lifetime Achievement Award nel 2020, conquistando due anni consecutivi il premio per la Record of the Year con ‘The First Time e Killing Me Softly’.