Addio a Gianni Pettenati, icona della musica italiana. La voce iconica di “Bandiera gialla” è scomparso a 79 anni.

La musica italiana piange la scomparsa di Gianni Pettenati, indimenticabile voce di “Bandiera gialla“. Il cantante è morto all’età di 79 anni nella sua casa di Albenga, circondato dall’affetto dei suoi cari. La triste notizia è stata annunciata dalla figlia Maria Laura tramite un commovente post sui social media. Pettenati lascia un’eredità musicale che ha accompagnato generazioni di italiani ed è considerato un simbolo di spensieratezza e gioia.

La carriera di Gianni Pettenati

Nato a Piacenza, Pettenati ha coltivato la sua passione per la musica fin da giovane. A sei anni vince il suo primo concorso canoro, e a otto inizia a studiare musica.

Il suo debutto avviene nel 1966 con l’incisione di “Bandiera gialla”, una canzone che segnerà la sua carriera e diventerà un inno della musica beat italiana.

Questo brano, che rappresenta una versione italiana di “The Pied Piper”, è scritto da Alberto Testa, Nisa, Steve Duboff e Artie Kernfeld e ottiene un successo travolgente, consolidando la fama di Pettenati.

La musica di Gianni Pettenati ha accompagnato momenti significativi della vita di milioni di italiani. Le sue canzoni hanno reso indimenticabili feste e balli, e sono diventate parte della colonna sonora collettiva del nostro paese.

Con la sua voce calda e avvolgente, Pettenati ha saputo trasmettere emozioni, regalando momenti di felicità e spensieratezza.

L’annuncio della sua scomparsa ha scosso profondamente i suoi fan.

🔵 #GianniPettenati Addio a Gianni Pettenati. Cantante e critico musicale, è stato autore di celebri canzoni come 'Bandiera gialla' e 'La tramontana'. Aveva 79 anni pic.twitter.com/Gk7GnvUTmt — Rai Radio1 (@Radio1Rai) February 23, 2025

Gianni Pettenati: una vita dedicata alla musica, e non solo

“Nella propria casa, come voleva lui, con i suoi affetti vicino, con l’amore dei suoi figli Maria Laura, Samuela e Gianlorenzo e l’adorato gatto Cipria, dopo una lunga ed estenuante malattia, ci ha lasciato papà” scrive la figlia Maria Laura.

Oltre alla sua carriera musicale, Gianni Pettenati è stato anche un autore prolifico, scrivendo romanzi, testi teatrali e opere sulla storia della musica leggera italiana.

La sua partecipazione a festival come il Festival di Sanremo e manifestazioni come “Un disco per l’estate” e “Cantagiro” ha segnato il suo profondo impatto sulla scena musicale italiana.