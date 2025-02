Selvaggia Lucarelli parla di Chiara Ferragni e Fedez a Verissimo: la scrittrice prende le difese dell’influencer.

Nella puntata del 23 febbraio di Verissimo, un’ospite speciale ha sorpreso i telespettatori: Selvaggia Lucarelli. La famosa scrittrice, ospite di Silvia Toffanin, ha rivelato dettagli inediti sulla sua vita privata, ma non solo. Ha anche parlato di Chiara Ferragni e Fedez, rilasciando dichiarazioni inaspettate. Ma scopriamo che cosa ha detto.

Selvaggia Lucarelli: le rivelazioni su Chiara Ferragni

Uno dei temi principali affrontati da Selvaggia Lucarelli è stato il caso di Chiara Ferragni, oggi coinvolta in un’inchiesta legata al cosiddetto “pandoro-gate”.

La Lucarelli ha espresso empatia per l’influencer: “Chiara Ferragni? Ha pagato abbastanza, si merita una seconda possibilità” ha dichiarato la scrittrice.

Ha, poi, aggiunto: “È un periodo che provo empatia per lei. Penso abbia pagato a sufficienza per il suo errore. Tutto l’aspetto penale non mi interessa minimamente, ha pagato da un punto di vista reputazionale, perché qualsiasi cosa dica o faccia viene tempestata di commenti e insulti“.

Qui il video dell’intervista.

Lucarelli ha anche confrontato la situazione di Chiara Ferragni con quella di Fedez, e ha dichiarato che quest’ultimo ha ricevuto un trattamento diverso rispetto alla sua ex moglie.

“A lui vengono perdonate cose ben più gravi” ha commentato, mettendo in luce una presunta disparità di trattamento nel mondo dello spettacolo.

Selvaggia Lucarelli parla dell’amore tossico

Oltre a discutere di Ferragni, Lucarelli ha condiviso la sua esperienza con una relazione tossica, e ha rivelato come questa abbia influito sulla sua vita.

“Mi stava uccidendo, fisicamente e mentalmente” ha confessato, raccontando di una vera dipendenza affettiva che ha affrontato dopo la separazione dal suo primo marito, Laerte Pappalardo.

“Io avevo il desiderio di farmi amare da questa persona in una maniera incredibile. Lui era il narciso per eccellenza. Questi due desideri erano inconciliabili. Io senza di lui non potevo vivere, ma stando con lui stavo ancora peggio” ha raccontato.