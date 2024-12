Duro commento di Selvaggia Lucarelli ai danni di Chiara Ferragni dopo un recente video condiviso dall’imprenditrice digitale.

Era da tempo che Selvaggia Lucarelli non parlava in modo forte e diretto di Chiara Ferragni e allora ecco che sui social, un recente filmato condiviso dall’influencer ha dato modo alla giudice di Ballando con le Stelle di sganciare una vera e propria bomba verso di lei. La penna graffiante non ha perdonato un contenuto pubblicato appunto dalla bella Chiara.

Selvaggia Lucarelli azzera Chiara Ferragni

Attraverso i propri canali social, Selvaggia Lucarelli è tornata a parlare di Chiara Ferragni e, come sempre, non è stata troppo leggera…

La penna graffiante ha fatto riferimento ad un recente filmato condiviso dall’influencer che riguardava l’ultimo anno da lei vissuto e il suo stato emotivo prima e dopo.

Selvaggia Lucarelli

Il video non è piaciutato alla Lucarelli che tramite una storia su Instagram ha scritto: “Anziché postare contenuti infantili e continue foto di vacanze e beni di lusso, forse bisognerebbe chiedersi cosa pensano i dipendenti mentre guardano questi contenuti e soprattutto i dipendenti mandati a casa sotto Natale”.

Selvaggia ha poi aggiunto: “Le frasi motivazionali sulla felicità ritrovata non aiutano il riposizionamento, ma sono l’ennesima impressione di scollamento dalla realtà”.

Cosa aveva pubblicato la Ferragni: il video

La Lucarelli, quindi, non ha assolutamente apprezzato il video condiviso qualche giorno fa dalla Ferragni. La clip, intitolata ‘ieri e oggi’, metteva, come detto, a confronto una Chiara in lacrime a gennaio 2024 e un’immagine attuale, sorridente e serena.

Al netto del commento della penna graffiante, va detto, sotto al filmato sono stati tantissimi i fan di Chiara che le hanno mostrato affetto e solidarietà e sono rimasti molto contenti di questo sorriso ritrovato. “Non c’è cosa più bella di vedere come una persona, dopo un periodo difficile, possa tornare a vivere felice”, “Chiara, sei favolosa, siamo tutti con te”, sono stati alcuni dei commenti ricevuti su TikTok.