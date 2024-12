“Squalificate Luca Calvani”: caos al GF, ecco cosa è successo

Polemiche al Grande Fratello ed in particolare dal web con Luca Calvani che sarebbe a rischio squalifica. Ecco cosa è accaduto nella Casa.

Non si placano le polemiche nella Casa del Grande Fratello. Questa volta il protagonista è Luca Calvani, non tanto per certe dinamiche all’interno del reality, quanto per una frase pronunciata che non è passata inosservata al pubblico di Canale 5 e soprattutto al mondo social. Il noto attore e volto tv avrebbe bestemmiato…

Luca Calvani a rischio squalifica al GF

Dopo essere stato al centro di un simpatico e allo stesso tempo molto curioso triangolo con Helena Prestes e Jessica Morlacchi, Luca Calvani sta facendo ancora parlare di sé all’interno del Grande Fratello. Va detto, però, non proprio in modo positivo.

Luca Calvani

Nelle ultime ore, infatti, alcuni telespettatori molto attenti avrebbero notato una frase pronunciata dall’uomo che potrebbe costargli la squalifica. Mentre si trovava con gli altri concorrenti, infatti, Luca è stato chiamato nel confessionale ripetutamente.

All’ennesimo richiamo, con tanto di parole degli altri concorrenti che gli facevano notare di doversi alzare per andare in confessionale, Calvani ha risposto: “Dio bono! L’hanno sentito anche sulla Salaria”.

Cosa succederà

Dopo la frase di Calvani, riportata da diversi media tra cui Leggo, moltissimi utenti si sarebbero lamentati del comportamento richiedendo la squalifica per quella che sarebbe una bestemmia. “Per me è da squalifica”, ha scritto qualcuno sul web. “Si tratta di bestemmia, dovrebbero eliminarlo”. “Squalificatelo!”.

Non è chiaro, va detto, se questa frase possa veramente essere definita tale ma è probabile che la produzione intervenga per chiedere al concorrente in questione, quindi a Luca, di moderare le proprie affermazioni.

Staremo a vedere se prossimamente Alfonso Signorini dirà qualcosa sull’argomento o se lascerà che il fatto non intacchi il percorso del concorrente nella Casa né quello degli altri inquilini.