Cecilia Rodriguez rompe il silenzio sulle condizioni di papà Gustavo: il messaggio

Dopo l’incendio che ha visto protagonista e vittima il signor Gustavo, ecco Cecilia Rodriguez uscire allo scoperto.

Sono ore di grande apprensione in casa della famiglia Rodriguez dopo che il padre di Belen, Cecilia e Jeremias, il signor Gustavo, è stato vittima di un incendio. L’uomo è stato portato in ospedale e la prima a rompere il silenzio sul suo conto è stata Cechu con un messaggio di forza e speranza per il suo genitore.

Cecilia Rodriguez, il messaggio per papà Gustavo

In attesa di conoscere le reali condizioni del signor Gustavo, sui social la prima a rompere il silenzio per l’uomo è stata sua figlia Cecilia Rodriguez.

La sorella di Belen e di Jeremias ha condiviso un post su Instagram emblematico che fa capire come tutta la famiglia si sia raccolta attorno all’uomo.

Cecilia Rodriguez

Cechu ha scelto di uscire allo scoperto con un messaggio importante: “Forza papà”, accompagnato da una foto che ritrae l’uomo accanto a lei nel giorno delle sue nozze con Ignazio Moser.

Il post è stato invaso da tantissimi fan e amici ed in generale da persone che hanno voluto far sentire a tutta la famiglia Rodriguez una grande vicinanza e affetto con la speranza che il signor Gustavo possa riprendersi presto.

Come sta Gustavo Rodriguez

A seguito dell’incendio a Gallarate che ha visto coinvolto appunto Gustavo Rodriguez, non ci sono troppi dettagli sulle reali condizioni dell’uomo. Stando a quanto riportato da diversi media, inizialmente il padre di Belen e Cecilia era stato trasportato d’urgenza all’ospedale Sant’Antonio Abate di Gallarate e, successivamente, nel reparto Grandi ustionati dell’ospedale Niguarda di Milano. Pare che l’uomo abbia riportato gravi conseguenze dopo l’incendio e che abbia subito ustioni per circa il 10% del suo corpo anche se la notizia non sarebbe stata confermata fino ad ora da fonti ufficiali o dai parenti.