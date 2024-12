Antonella Clerici compie gli anni e la figlia Maelle, insieme al fidanzatino, le fanno una sorpresa speciale.

Oggi, 6 dicembre, è il giorno del compleanno di Antonella Clerici. La famosa conduttrice televisiva celebra il suo 61° compleanno e in questa occasione speciale, non sono mancati gli affettuosi auguri sui social da parte della sua famiglia. Tra i messaggi più toccanti, quelli della figlia Maelle e del fidanzato della ragazza, Stefano. Scopriamo tutti i dettagli.

L’amore di Maelle per la mamma Antonella Clerici

La figlia di Antonella Clerici, Maelle, ha voluto dedicare un dolce messaggio alla madre con una foto che la ritrae da bambina abbracciata a lei. Su Instagram, Maelle ha scritto: “Sei speciale“, un gesto che ha sicuramente commosso Antonella.

Antonella Clerici

La conduttrice ha sempre parlato del suo legame con Maelle come di una relazione forte e sincera, sebbene non priva di momenti di tensione, come quando la madre rimproverò la figlia in diretta televisiva per un voto insufficiente a scuola.

Stefano, il fidanzato di Maelle, si unisce agli auguri

Oltre agli auguri di Maelle, Antonella ha ricevuto un messaggio speciale anche dal fidanzato della figlia, Stefano.

Il giovane, che ha 19 anni ed è molto apprezzato dalla conduttrice, ha condiviso una storia su Instagram con due foto che lo ritraggono insieme a Antonella, un gesto che ha fatto molto piacere alla presentatrice. Stefano è un ragazzo sportivo e responsabile, che ha conquistato il cuore di Maelle e anche quello della sua futura suocera.

Antonella Clerici ha sempre parlato con orgoglio di sua figlia Maelle e ha sempre apprezzato il suo carattere maturo e la loro forte connessione.

In questo giorno speciale la conduttrice ha ricevuto un gran numero di auguri anche da parte di amici e colleghi. Infatti, Antonella ha condiviso alcune storie in cui è stata taggata, in cui gli amici le facevano gli auguri. Tra questi c’è una foto di Loredana Bertè e tanti altri collaboratori.