Il mistero alla finale di X Factor: perché Achille Lauro non ha cantato? Il rumor

Perché Achille Lauro non ha cantato alla finale di X Factor? Il mistero spiazza i telespettatori: le teorie sul motivo.

La finale di X Factor andata in onda giovedì 5 dicembre e che ha visto la vittoria di Mimì non è stata priva di colpi di scena. In diretta da Piazza del Plebiscito di Napoli, la puntata è stata all’insegna della buona musica e degli artisti: da Robbie Williams a Gigi D’Alessio, sono state tante le esibizioni che hanno emozionato il pubblico.

Eppure non è passata inosservata l’assenza di una performance di Achille Lauro. Il cantante e coach, infatti, non si è esibito durante l’attesissima finale. Ma qual è il motivo? Scopriamo i rumors e le teorie.

Achille Lauro e la finale di X Factor: il motivo dell’assenza sul palco

Ieri sera, durante la finale di X Factor, i telespettatori si sono chiesti per quale motivo Achille Lauro non fosse presente come cantante, pur essendo uno dei giudici del talent show.

A differenza di altri artisti, come Paola Iezzi e Giorgia, che hanno eseguito le loro performance, Lauro ha scelto di non cantare. Ma qual è la vera ragione di questa scelta?

Achille Lauro

Il motivo principale per cui Achille Lauro non ha cantato durante la finale di X Factor è legato alla sua partecipazione al prossimo Festival di Sanremo 2024. Come previsto dal regolamento del Festival, tutti gli artisti in gara non possono partecipare a eventi televisivi o radiofonici che prevedano performance musicali, inclusi programmi come X Factor.

Per evitare di incorrere in squalifiche o penalizzazioni, Achille Lauro ha deciso di non esibirsi durante la serata finale.

Perché Giorgia ha potuto esibirsi?

Un altro dettaglio che ha suscitato curiosità riguarda la partecipazione di Giorgia, anch’essa tra gli artisti in gara a Sanremo 2024.

A differenza di Lauro, Giorgia ha potuto cantare durante la finale di X Factor. Questo è stato possibile grazie a una deroga speciale concessa dalla Rai, che ha autorizzato la sua esibizione nonostante le restrizioni previste dal regolamento del Festival.

La deroga è stata probabilmente legata al fatto che Giorgia ha condotto la serata con grande professionalità, ma la sua esibizione era stata precedentemente autorizzata.