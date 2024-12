Il duro sfogo dell’ex volto di Uomini e Donne, Cristina Incorvaia: “Il mio stalker è tornato libero, ho paura”.

Cristina Incorvaia, ex volto di Uomini e Donne e Temptation Island, ha raccontato il suo dramma al Corriere della Sera. L’ex dama del dating show di Maria De Filippi ha raccontato del terribile periodo in cui è stata presa di mira da uno stalker, e che ora la paura è tornata.

Nonostante l’uomo accusato di stalking sia stato condannato, l’incertezza persiste: in attesa dell’appello, lo stalker è tornato in libertà e la 43enne di Novara teme per la propria incolumità. “Non ha nulla da perdere. E se mi uccide?“, ha detto. Ma scopriamo tutti i dettagli della vicenda.

Cristina Incorvaia: le minacce e la spirale di paura

L’incubo per Cristina Incorvaia è iniziato con un incontro casuale. L’uomo, che si era avvicinato al suo cagnolino in un bar, aveva inizialmente mostrato atteggiamenti gentili, ma ben presto la situazione è degenerata.

La donna ha raccontato di essere stata pedinata, minacciata, e persino filmata senza il suo consenso. Nonostante il divieto di avvicinamento e la denuncia, la paura non è mai svanita, soprattutto ora che l’uomo è tornato libero.

Le parole di Cristina Incorvaia: “Le donne devono denunciare”

Nel corso dell’intervista, Cristina Incorvaia ha ribadito l’importanza di denunciare ogni forma di violenza e stalking.

“Le donne devono smettere di subire” ha detto l’ex dama dimostrando che anche lei, nonostante tutto, denuncerebbe di nuovo lo stalker.

Ora che l’uomo è tornato libero, Cristina teme ritorsioni e vive con la consapevolezza che il rischio per la sua sicurezza non è finito. Nonostante abbia dovuto cambiare le sue abitudini quotidiane e limitare la sua vita sociale per paura, l’ex protagonista di Temptation Island si dice pronta a lottare per la propria libertà e tranquillità.