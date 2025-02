Un momento strappalacrime: la dedica di Clizia Incorvaia e uno degli ultimi desideri di Eleonora Giorgi per la famiglia.

La situazione di salute di Eleonora Giorgi è critica. La nota attrice si trova ricoverata in una clinica e sta facendo la terapia del dolore. Un qualcosa che sta colpendo l’intero mondo dello spettacolo e, ovviamente, ancora più da vicino, la sua famiglia. In queste ore, Clizia Incorvaia ha pubblicato un video con tanto di desiderio della donna in merito al compleanno del nipote Gabriele, figlio appunto di Clizia e di Paolo Ciavarro.

Come sta Eleonora Giorgi

Il mondo dello spettacolo e della tv è con il fiato sospeso per le condizioni di salute di Eleonora Giorgi. La nota attrice, infatti, si trova ricoverata in una clinica a seguito di un peggioramento relativo alla sua battaglia contro un brutto male. La stessa donna ha raccontato al Corriere della Sera la sua delicata situazione.

“Dopo l’ultima crisi di tre settimane fa il mio oncologo ha deciso di ricoverarmi. Mi sono ritrovata da sola in casa, di notte, a urlare, in preda ai dolori. Qui ho recuperato le forze”, ha affermato l’attrice facendo riferimento al fatto di trovarsi in una clinica dove sta anche portando avanti insieme ai medici la terapia del dolore.

“Non c’è nulla di male a dire che non riesco a fare più di dieci passi. Sto facendo la terapia del dolore, morfina e cortisone. Ho un’ampolla al collo e l’ossigeno: mi tengono in vita non perché ci sia futuro, ma perché tutto succeda il più tardi possibile. Ogni giorno è un regalo”, aveva aggiunto.

Il desiderio per il nipote: il messaggio di Clizia Incorvaia

In questo senso, acquisisce ancora più significato, quanto raccontato da Clizia Incorvaia in queste ore. La donna, moglie del figlio della Giorgi, ha mostrato un video dedicato al compleanno del piccolo Gabriele, nipote dell’attrice, e ha sottolineato quello che sembra essere stato uno degli ultimi desideri della nonna. “Oggi abbiamo festeggiato il compleanno di Gabriele. Tre anni di euforia. È stato un giorno speciale per la mia famiglia che si è riunita davanti alla torta con l’amore di sempre, ma ques’anno ogni istante ha avuto un sapore diverso“, le parole di Clizia nel video postato su Instagram.

“Mia suocera, l’adorata nonna Ele del mio piccolino, non era fisicamente con noi, ma con il cuore sì, c’era eccome. Con l’energia di leonesssa che la anima ha desiderato, caldeggiato, suggerito che noi celebrassimo il suo nipotino con tutta la gioia, i sorrisi, la spensieratezza degli amici e i colori che merita un bambino amato”.