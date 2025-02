Un bilancio di Sanremo 2025 ma anche un passaggio che a molti è parso quasi come una frecciata ad Amadeus. Le parole di Carlo Conti.

L’edizione 2025 del Festival di Sanremo è terminata da poco ma Carlo Conti ha le idee già piuttosto chiare in vista della prossima annata con tanto di promessa già fatta. Intanto, intervenuto a ‘Tv Talk’ su Rai 3, il presentatore ha fatto un bilancio di quanto vissuto all’Ariston quest’anno e ha dato uno sguardo pure alle edizioni passate…

Carlo Conti, il bilancio di Sanremo 2025

Nel corso della trasmissione di Rai 3 ‘Tv Talk’, Carlo Conti ha commentato quella che è stata l’edizione 2025 del Festival di Sanremo che ha avuto numeri importantissimi in termini di ascolti e share. In particolare il presentatore ha sottolineato come non abbia preparato nulla di particolare con i vari co-conduttori che si sono alternati sul palco.

“Non ho preparato nulla con gli altri co-conduttori, a parte i comici ai quali ho dovuto fare da spalla”, ha detto Conti. Poi, soffermandosi sulla presenza di Alessia Marcuzzi ha aggiunto: “Lei è stata se stessa e non costruita, ma così come altri, ad esempio anche Mahmood con la sua timidezza, la sua dolcezza e potenza”.

E ancora sulla Marcuzzi: “Le critiche verso di lei? Non sapevo di questa polemica, io vivo nel mio mondo. Secondo me ha fatto quello che doveva fare. Lei è una forza della natura, è energia pura e spontaneità”.

La presunta frecciata ad Amadeus

A far chiacchierare, però, sono stati altri passaggi dell’intervista di Conti a ‘Tv Talk‘. Nello specifico alcune parole che sono suonate come una frecciata ad Amadeus e alle passate edizioni. “Quest’anno nessuno ha litigato. Non hanno preso a calci i fiori e non si sono dati baci con le prime file. Poi non so se era perché andavo troppo veloce… (ride ndr)”, ha detto il conduttore facendo evidente riferimento a quanto avvenuto nell’edizione di Blanco che aveva distrutto il palco e anche al bacio tra Fedez e Rosa Chemical. In questo senso, le parole sibilline di Conti sono parse una piccola stoccata alle precedenti edizioni ma, va detto, il feeling tra i due conduttori sembra ottimale aldilà di ogni supposizione.