Mara Venier risponde alle accuse di molestie su Olly a Domenica In: la dura frecciatina della conduttrice televisiva.

Dopo lo speciale di Domenica In dedicato al Festival di Sanremo, Mara Venier è tornata nel suo studio per la puntata del 23 febbraio. La conduttrice, durante l’intervista a Olly, vincitore del Festival, nella puntata precedente, era stata accusata dagli utenti social di aver molestato il cantante insistendo nel chiedergli di togliere il golfino che indossava, preoccupata che potesse avere caldo. Questo gesto, inizialmente pensato per metterlo a proprio agio, ha scatenato una serie di polemiche sui social, portando alcuni utenti a definire l’atteggiamento di Mara come “molesto”.

Ma nella puntata di ieri la Venier ha risposto alle polemiche.

Mara Venier risponde alle accuse di molestia

Mara Venier ha risposto alle accuse con classe e ironia, chiarendo che il suo intento non era affatto quello di infastidire Olly.

Qui la polemica social scatenata durante la puntata speciale di Domenica In.

Appunto non riesco a capire come facciate ancora a supportarla. Mara Venier ne fa una dietro l’altra e si nasconde sempre dietro quella sua risata ma di simpatico c’è sempre poco. pic.twitter.com/ETgr0eieuM — Serce Nie Śpi ♡ (@_ifollowrivers) February 19, 2025

Nel corso della puntata, mentre era presente il collega Francesco Gabbani, che ha deciso di togliere la giacca per il caldo dello studio, la conduttrice ha colto l’occasione per difendersi.

“Come vedete non ho chiesto io di togliersi la giacca, altrimenti vengo accusata di molestie. Se l’è tolta lui. La zia gliela tiene” ha dichiarato Mara, evidenziando l’assurdità delle accuse e ribadendo la sua intenzione di essere semplicemente accogliente.

La difesa di Carlo Conti

Anche il noto conduttore Carlo Conti ha espresso solidarietà a Mara Venier, ed è intervenuto nel dibattito durante la puntata di TV Talk. Conti ha affermato che l’eccesso di politicamente corretto può portare a situazioni surreali, sottolineando che l’atteggiamento di Mara era completamente innocuo.

“Se Mara Venier chiede a Olly di togliere il golfino, non capisco perché si debba arrivare a simili esagerazioni” ha commentato Conti, sostenendo la libertà di espressione e l’importanza di non cadere in estremismi.