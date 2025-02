Mara Venier difende Gaia a Domenica In nello speciale su Sanremo. La cantante si commuove, l’Ariston la sostiene.

Lo speciale di Domenica In dedicata al Festival di Sanremo è stato teatro di colpi di scena e momenti emozionanti. Oltre ai momenti di tensione vissuti da Elodie e le domande scomode poste a Fedez, c’è stato anche un altro momento che ha fatto molto discutere: l’attacco dei giornalisti contro Gaia.

L’artista si è presentata con entusiasmo, ma durante l’incontro con la stampa ha vissuto un momento difficile che l’ha portata alle lacrime.

La domanda di Davide Maggio e la reazione di Gaia

Dopo aver cantato Chiamo io, chiami tu, Gaia ha risposto alle domande dei giornalisti. Tra questi, Davide Maggio le ha chiesto quanto fosse importante per lei il televoto del pubblico.

La cantante ha sottolineato che, sebbene il televoto sia un indicatore del gradimento, l’affetto delle persone resta fondamentale, indipendentemente dal fatto che abbiano votato o meno.

A quel punto, il giornalista ha ribattuto in modo diretto: “Il televoto è importante? Eppure tu sei arrivata ultima con lo 0,32% dei voti, dopo Marcella Bella“. La dichiarazione ha colpito profondamente Gaia, che è rimasta spiazzata dalle parole del cronista.

Le sta azzecca' tutte Davide Maggio oggi #DomenicaIn pic.twitter.com/u18JIY5yXB — Gisella Ruccia ☮ (@gisellaruccia) February 16, 2025

Mara Venier non ha esitato a prendere le difese della cantante, rimproverando il giornalista per la sua affermazione: “A lei non cambiava niente, potevi anche non dirglielo. I cantanti vengono da cinque giorni molto intensi, che bisogno c’era? Gaia è bravissima, e il pubblico la ama“.

Il pubblico difende Gaia

Il pubblico in studio ha subito applaudito Gaia, dimostrandole tutto il suo sostegno. La cantante, visibilmente commossa, non ha trattenuto le lacrime, tra la tensione della settimana sanremese e l’affetto ricevuto dalla platea.

L’episodio ha scatenato reazioni sui social, con molti utenti che hanno criticato la domanda di Davide Maggio e lodato la reazione di Mara Venier. Numerosi fan hanno espresso vicinanza a Gaia, sottolineando il suo talento e il calore con cui è stata accolta dal pubblico.