Olly rappresenterà l’Italia all’Eurovision? La risposta del vincitore di Sanremo 2025

La 75esima edizione del Festival di Sanremo si è conclusa con la vittoria di Olly. Il giovane cantautore ha conquistato il pubblico e la giuria con il brano Balorda Nostalgia, imponendosi su Lucio Corsi e Brunori Sas, rispettivamente secondo e terzo classificato.

Dopo il trionfo sul palco dell’Ariston, Olly ha incontrato i giornalisti in conferenza stampa, raccontando le emozioni della vittoria e svelando alcuni retroscena, come la prima telefonata fatta dopo il successo.

Dal 2015 il vincitore o la vincitrice del Festival acquisisce automaticamente il diritto di rappresentare l’Italia all’Eurovision, salvo rinunce. Ma quale sarà la scelta del vincitore di Sanremo 2025? Scopriamo la risposta del cantante.

La domanda che tutti si pongono è se Olly accetterà di rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest 2025. Durante la conferenza stampa, il cantante ha spiegato di non aver ancora preso una decisione definitiva.

