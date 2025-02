Il figlio di Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin è un giovane campione di boxe: la paura della conduttrice televisiva.

Il figlio di Pier Silvio Berlusconi e della storica compagna Silvia Toffanin, Lorenzo, è diventato un giovane campione di boxe. Negli ultimi mesi, il quattordicenne sta facendo parlare di sé come un promettente giovane pugile, avendo già vinto il suo sesto incontro di boxe consecutivo.

Questo successo ha portato grande orgoglio nella famiglia Berlusconi, dove lo sport ha sempre ricoperto un ruolo fondamentale. Ma per Silvia Toffanin oltre all’orgoglio c’è anche una grande preoccupazione.

L’importanza dello sport nella famiglia Berlusconi

Nella famiglia del Cavaliere, il legame con lo sport è profondo. Silvio Berlusconi era un appassionato di diverse discipline, dall’atletica leggera al calcio, e suo figlio Pier Silvio non è da meno.

In un’intervista con Repubblica, Pier Silvio ha rivelato il suo approccio alla salute e al fitness, e ha parlato dell’importanza dell’esercizio fisico quotidiano. Nonostante un dolore all’anca dovuto a una vecchia caduta in moto, Pier Silvio ha affermato: “Non sono abituato a fermarmi. Passerà presto“.

Pier Silvio Berlusconi

La sua routine include almeno mezz’ora di ginnastica cardio al mattino, che considera fondamentale per mantenere la lucidità e l’energia.

La scelta di Lorenzo e le preoccupazioni di Silvia Toffanin

Nonostante il supporto di Pier Silvio, non manca la preoccupazione di Silvia Toffanin, madre di Lorenzo. Nella sua confessione, Pier Silvio ha raccontato che, pur non avendo forzato il figlio a intraprendere la carriera da pugile, Lorenzo ha trovato la sua strada nella boxe, affascinato dagli insegnamenti e dalla disciplina che questa sport gli offre.

“La boxe è una scuola di comportamento. Insegna l’impegno quotidiano, il rispetto e la perseveranza” ha dichiarato Pier Silvio.

Tuttavia, quando si parla di un futuro professionale per Lorenzo nel pugilato, Pier Silvio rimane calmo, ma per Toffanin è una questione più delicata. “Le rispondo come faccio con Silvia, la madre. ‘Mamma – perché non la chiamo mai Silvia, preferisco mamma – stai tranquilla: viviamo un giorno alla volta‘” ha scherzato Pier Silvio.