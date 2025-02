Simone Cristicchi in lacrime a Domenica In, Mara Venier difende il brano Quando sarai piccola dalle polemiche.

Il cantautore romano Simone Cristicchi ha suscitato emozioni intense durante la sua partecipazione a Domenica In, il programma condotto da Mara Venier. Dopo le standing ovation ricevute al Festival di Sanremo con il suo brano “Quando sarai piccola“, Cristicchi ha affrontato anche le polemiche che hanno accompagnato la sua esibizione.

Durante la puntata di Domenica In, il cantante ha parlato del significato della sua canzone, del rapporto con la malattia di sua madre e dell’importanza della musica nella sua vita. Ma scopriamo che cosa ha dichiarato.

Le parole di Simone Cristicchi a Domenica In

“Quando sarai piccola l’ho scritta cinque anni fa” ha spiegato Cristicchi, che ha rivelato che inizialmente molti gli avevano sconsigliato di includere il brano nel suo album.

“Abbiamo aspettato il momento giusto per parlare di un argomento così delicato. È stato giusto aspettare” ha dichiarato.

Mara Venier ha prontamente difeso il cantautore e ha sottolineato che il brano non parla di Alzheimer, ma ognuno può interpretarlo secondo il proprio vissuto. Ha evidenziato l’ispirazione personale alla base della canzone, legata alla difficile esperienza della madre di Cristicchi, Luciana, colpita da un aneurisma cerebrale.

Simone Cristicchi

Cristicchi ha condiviso la difficoltà che la sua famiglia ha affrontato in seguito all’improvvisa malattia della madre. “È stato un dramma per noi e per lei” ha detto il cantautore. “Quando succede una cosa del genere, non sei mai preparato. L’abbiamo aiutata a riprendere il suo percorso di rinascita nonostante i danni irreparabili” ha raccontato il cantante.

Simone Cristicchi e il duetto con Amara

Durante l’episodio, Cristicchi ha avuto anche un momento speciale dedicato alla sua compagna, Amara.

“Il duetto mi ha emozionato molto” ha confessato, visibilmente commosso. “Cantare La cura di Battiato è stato un grande privilegio. È una dichiarazione d’amore senza tornaconti“. Le lacrime di Cristicchi hanno fatto vibrare le corde del cuore dei telespettatori e dimostrato quanto la musica possa unire e guarire.

Mara Venier ha concluso la discussione sottolineando che il brano di Cristicchi affronta temi universali, come il valore del tempo e l’importanza di amare. “Ogni artista è un fotografo” ha affermato, “scattiamo una diapositiva che non sempre incontra il gusto di tutti“.