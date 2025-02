Matteo Salvini spiega i “like” notturni a Clara durante Sanremo, il gesto d’apprezzamento per la giovane cantante che ha fatto discutere.

Dopo la fine del Festival di Sanremo 2025, la cantante Clara, in gara con il brano Febbre, ha fatto una dichiarazione che ha fatto molto discutere. Infatti, ha raccontato, durante un’intervista con il giornalista con Nino Luca, che il ministro Matteo Salvini gli ha lasciato alcuni likes su Instagram nella notte.

Ma cosa si cela dietro questi “apprezzamenti”? Lo ha rivelato lo stesso politico. Scopriamo che cosa ha detto.

Il gesto di apprezzamento social di Salvini

A seguito delle dichiarazioni di Clara, Matteo Salvini è stato interpellato sull’argomento. In un’intervista al portale The Journalai, il ministro ha confermato di aver messo un “like” alla canzone della giovane artista.

“Se tu vai sulla mia pagina, ci sono tanti uomini e tante donne…” ha spiegato Salvini, che ha subito chiarito di non seguire Clara sui social, ma di essere semplicemente colpito dalla sua musica.

Qui il video dell’intervista.

Quando gli è stato chiesto come giustificasse i suoi “like” notturni, Salvini ha risposto con una certa ironia. Ha affermato che, sebbene metta “like” a molte canzoni, farlo di notte non è un problema: “Di notte ho altro da fare, però, se alle 11 di sera uno sul divano si guarda Instagram, non penso che tolga niente a nessuno” ha dichiarato.

Matteo Salvini fa chiarezza

Durante l’intervista, Salvini ha chiarito: “Tra l’altro, lei non la seguo neanche, sono andato a vedere perché non mi ricordavo. Quando è uscita la notizia, ho guardato. Mi sono detto ma per caso ce l’avevo tra gli amici?‘ E invece non ce l’ho“.

Sulla canzone della cantante, Salvini ha dichiarato: “Però, mica male la canzone, quindi le faccio i migliori auguri“.

Con queste parole il ministro ha chiarito cosa si cela dietro i likes notturni lasciati alla cantante.