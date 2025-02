Wanda Nara chiede un mantenimento di 500mila euro al mese a Mauro Icardi dopo la separazione: il divorzio si fa sempre più complicato.

La separazione tra Wanda Nara e Mauro Icardi si sta trasformando in una battaglia legale. L’ultimo aggiornamento sulla controversa separazione riguarda la richiesta di mantenimento di Nara all’ex marito.

In base ai rumors che hanno iniziato a circolare online, la showgirl avrebbe richiesto una cifra astronomica di 500mila euro al mese come mantenimento. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, i due, dopo undici anni di matrimonio, si avvicinano al divorzio, ma non senza un acceso conflitto. Wanda Nara, madre di due bambine di 10 e 9 anni, giustifica la sua richiesta con la necessità di mantenere uno stile di vita lussuoso, che include il noleggio di un jet privato come unica opzione di trasporto. Ma scopriamo tutti i dettagli.

Wanda Nara e Mauro Icardi: la controversia legale in corso

Oltre alla richiesta di mantenimento, Wanda Nara ha recentemente vinto una causa civile contro China Suarez, la nuova compagna di Icardi, che aveva intentato una causa per un presunto risarcimento di 50 milioni di dollari.

Mauro Icardi

Tuttavia, la battaglia legale non finisce qui. Infatti, Mauro Icardi ha presentato una denuncia penale contro Wanda per sottrazione di minore, che ha prontamente attivato una procedura internazionale in base alla Convenzione dell’Aia. Il calciatore accusa la ex moglie di trattenere le loro figlie in Argentina senza il suo consenso, e chiede il loro rimpatrio a Istanbul.

Le richieste di Wanda Nara: una cifra da capogiro

Secondo le informazioni riportate, Wanda Nara non ha intenzione di fare sconti alla separazione e ha fissato la cifra di 500mila euro mensili come condizione imprescindibile.

La cifra richiesta comprende, oltre al mantenimento delle due bambine, anche le esigenze personali della showgirl, che si dice abituata a un certo tenore di vita, caratterizzato da lussi e comfort.

Non è un caso che la richiesta si allinei con le spese per il jet privato, un elemento che ha sollevato non poche polemiche. Ora non ci resta che attendere i prossimi aggiornamenti del tanto discusso divorzio tra Wanda Nara e Mauro Icardi.