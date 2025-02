Jennifer Lopez, la celebre cantante e attrice di 55 anni, e Ben Affleck, l’attore di 52 anni, hanno ufficialmente messo fine al loro matrimonio. Dopo una storia d’amore che ha attraversato più di due decenni, ma coronata nel matrimonio solamente due anni fa, il giudice della Corte superiore di Los Angeles ha approvato l’accordo di divorzio depositato lo scorso gennaio, che è entrato in vigore il 21 febbraio. Ma scopriamo tutti i dettagli.

Il divorzio di Jennifer Lopez e Ben Affleck si è consumato senza complicazioni legali. Secondo quanto riportato da TMZ, i due non si scambieranno mantenimento e i guadagni derivanti dai rispettivi progetti cinematografici resteranno di proprietà individuale.

