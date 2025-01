Jennifer Lopez e Ben Affleck hanno raggiunto un accordo per il divorzio: ecco come si divideranno i beni e le proprietà.

Dopo due anni di matrimonio, Ben Affleck e Jennifer Lopez hanno finalmente trovato un accordo sul divorzio. La coppia, che aveva iniziato (o ripreso) la storia d’amore nel 2021, dopo una breve separazione, si separa ufficialmente con un’intesa che segna la fine della loro rinnovata love story. La notizia è trapelata attraverso fonti vicine alla coppia, con Tmz che ha riportato per primo le informazioni. Ma cosa prevede esattamente l’accordo? Scopriamo tutti i dettagli.

Jennifer Lopez e Ben Affleck: ognuno terrà il proprio acquisito

Secondo quanto emerso, Jennifer Lopez e Ben Affleck manterranno ciò che avevano acquisito individualmente prima e durante i due anni di matrimonio.

Tra i beni discussi, ci sono anche i proventi derivanti dalle rispettive attività professionali a Hollywood.

Jennifer Lopez Ben Affleck

A confermare questo punto, i due hanno concordato di separare i propri patrimoni, continuando a gestire i guadagni derivanti dai rispettivi affari e carriere.

Un altro punto centrale dell’accordo riguarda la villa che la coppia aveva acquistato insieme a Los Angeles. La casa, del valore di 61 milioni di dollari, è ancora sul mercato, ma al momento non sono emersi compratori ufficiali. Nonostante le voci sulla vendita siano in circolazione, non sono chiare le modalità con cui verranno gestiti i beni immobiliari acquisiti durante il matrimonio.

La società di produzione di Ben Affleck: un punto decisivo

Un altro aspetto cruciale dell’accordo riguarda la società di produzione Artists Equity, fondata nel 2022 da Ben Affleck e Matt Damon.

Secondo i rumors, Affleck manterrà la sua quota della società, che è stata creata poco dopo il matrimonio con Jennifer Lopez. Ciò dimostra come le due star siano riuscite a definire in modo dettagliato la divisione dei loro beni e progetti futuri.

Oggi la separazione di Jennifer Lopez e Ben Affleck segna la fine di un capitolo della loro storia d’amore, ma entrambi sembrano aver trovato una soluzione che consente loro di proseguire nelle rispettive carriere e vite personali.