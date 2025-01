Potremmo presto vedere Ilary Blasi con la corona d’alloro: la conduttrice si laurea in criminologia, grazie a Federica Sciarelli.

Ilary Blasi sorprende i fan con una notizia inaspettata: presto conseguirà la laurea in criminologia! Dopo la grande attesa per la sua nuova serie su Netflix, in uscita il 9 gennaio, Ilary ha deciso di raccontare al pubblico un aspetto inedito della sua vita.

L’annuncio, fatto durante un’intervista con Adnkrnos, ha suscitato grande interesse, soprattutto per il fatto che la presentatrice ha già superato il test d’ingresso all’Istituto di Scienze Forensi di Milano. Ma scopriamo tutti i dettagli!

Ilary Blasi e l’aiuto fondamentale di Federica Sciarelli

Ilary Blasi ha raccontato di essere stata supportata dalla sua collega e amica Federica Sciarelli nel suo percorso verso la criminologia. La conduttrice di Chi l’ha visto?, infatti, non solo ha aiutato Ilary a superare il test, ma è anche apparsa nel trailer della serie Netflix.

Blasi ha dichiarato: “Lei è la numero uno. La seguo sempre, ma non so se riuscirei a rimanere lucida come lei“.

Ilary Blasi

Nonostante il suo impegno televisivo, Ilary non ha mai smesso di guardare al futuro accademico. Ha confessato che l’idea di laurearsi le ha portato qualche timore per le alte aspettative, ma ha promesso di continuare a studiare con impegno.

“Non so quando avverrà, io sprono sempre i miei figli per farli studiare e poi sono la prima che non continua, ma vediamo passo dopo passo” ha dichiarato la conduttrice televisiva.

Ilary Blasi e la sfida con le aspettative

Dopo l’annuncio, la conduttrice ha ironicamente fatto un piccolo passo indietro. “Con questa cosa della laurea mi so’ rovinata, ora tutti a chiedermi ‘quando ti laurei’, oddio le aspettative…” ha dichiarato.

Questo nuovo capitolo nella vita di Ilary Blasi, tra la criminologia e la sua carriera televisiva, è solo l’ultimo di una serie di sorprese che la presenterà al pubblico in modi inaspettati. La serie su Netflix promette di rivelare altri dettagli sulla sua vita, ma sicuramente il suo impegno accademico farà parlare per molto tempo. Ora non ci resta che attendere l’uscita della serie televisiva per scoprire le prossime “bombe”.