Terribile lutto colpisce la famiglia dello chef Carlo Cracco: è morto il papà, Bertilio Cracco, all’età di 97 euro.

Il 24 febbraio 2025 è giunta la notizia della scomparsa del padre di Carlo Cracco, Bertilio, che è morto a 97 anni. Lo chef piange la perdita del padre, un uomo amato e rispettato, conosciuto non solo per essere il genitore di uno dei più celebri chef italiani, ma anche per il suo carisma e la sua presenza affettuosa nelle apparizioni pubbliche. Ma scopriamo tutti i dettagli della triste notizia e il profondo legame che univa padre e figlio.

Un legame speciale con Carlo Cracco

Bertilio Cracco era una figura importante nella vita di Carlo. Non solo lo ha sostenuto nella sua carriera, ma è stato anche un suo compagno di viaggio in numerose avventure televisive.

La sua apparizione accanto al figlio in vari programmi ha dimostrato il legame profondo tra padre e figlio e ha dimostrato il grande affetto e la complicità che li univa.

Carlo Cracco

Inoltre, Bertilio è stato protagonista di uno dei primi spot pubblicitari insieme al figlio Carlo, e questo è una delle tante prove del loro legame speciale anche nel mondo del marketing.

I due condividevano la passione per la cucina, ma soprattutto Bertilio sosteneva il figlio Carlo nel perseguire la sua passione.

I funerali di Bertilio Cracco

La scomparsa di Bertilio Cracco segna la fine di un’epoca non solo per la sua famiglia, ma anche per chi ha seguito la carriera di Carlo Cracco.

La comunità di Creazzo, dove Bertilio risiedeva con la moglie Lidia, di 90 anni, si unisce al dolore della famiglia. I funerali sono stati fissati per mercoledì prossimo nella chiesa di San Nicola, nella frazione di Olmo di Creazzo, in provincia di Vicenza.

In un commosso messaggio riportato da Fanpage e firmato da tutti i familiari, l’ultimo saluto al 97enne: “Sei stato la nostra guida per una vita, il tuo esempio continuerà a ispirare il nostro cammino.”