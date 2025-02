Il Festival di Sanremo 2026 potrebbe slittare a marzo? Arrivano le prime anticipazioni e rumors sulle date della kermesse.

A meno di un mese dalla fine del Festival di Sanremo 2025 la macchina della Rai è già ripartita per l’organizzazione dell’edizione del 2026. Tuttavia, c’è un grande ostacolo che riguarda la data della kermesse. Infatti, secondo le ultime indiscrezioni, Sanremo 2026 potrebbe subire uno slittamento, portando la kermesse musicale a svolgersi nel mese di marzo anziché nella tradizionale prima settimana di febbraio. Ma quali sono le ragioni di questa possibile decisione? Scopriamolo insieme.

Le Olimpiadi di Milano-Cortina e l’impatto sul Festival

Una delle principali motivazioni per il potenziale slittamento di Sanremo 2026 è rappresentata dalle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, in programma dal 6 al 22 febbraio 2026.

Questo evento sportivo di rilevanza internazionale richiederà un’attenzione mediatica straordinaria e, di conseguenza, la programmazione della Rai, la rete pubblica italiana, ne sarà fortemente influenzata.

Teatro Ariston

È logico pensare che l’azienda voglia evitare una sovrapposizione tra il Festival e le Olimpiadi, che potrebbero distogliere l’attenzione del pubblico dalla kermesse canora. Ma allora quali potrebbero essere le possibili date della 76esima edizione del Festival? Ecco quali sono le possibili date.

Le possibili nuove date per Sanremo 2026

Al momento, gli esperti stanno analizzando diverse opzioni per la programmazione del Festival. Una delle possibilità è quella di spostare Sanremo 2026 nell’ultima settimana di febbraio, dal 24 al 28.

Tuttavia, questa soluzione comporterebbe una competizione diretta con le partite di Coppa Italia trasmesse da Mediaset. La Rai, come dimostrato dalle scelte di programmazione di quest’anno, potrebbe decidere di evitare il rischio di una riduzione degli ascolti.

Un’altra opzione, che al momento sembra la più plausibile, è quella di rimandare il Festival a marzo. Anche se non ci sono conferme ufficiali, i vertici Rai stanno attualmente valutando tutte le alternative disponibili. Non ci resta che attendere per scoprire la data ufficiale dell’inizio della kermesse.