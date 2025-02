Serena Brancale racconta il lutto familiare e il suo profondo dolore a Verissimo, dopo Sanremo 2025. Scopri cos’ha rivelato.

Dopo il Festival di Sanremo 2025, Serena Brancale sta riscuotendo grande successo, e ha presentato il suo brano “Anema e core” a Verissimo nella puntata di sabato 23 febbraio.

Nel corso della puntata, ospite di Silvia Toffanin, la cantante ha anche rivelato dettagli inediti sulla sua vita privata, e ha rivelato il profondo dolore con cui convive da ormai diverso tempo. Ma scopriamo che cosa ha raccontato.

Serena Brancale: il doloroso lutto in famiglia

Nel corso dell’intervista, Serena ha toccato il tema della perdita della madre, una figura centrale nella sua vita. Con voce rotta dall’emozione, ha dichiarato: “Mamma era tutto, era la festa a casa. Oggi sarebbe contentissima, starebbe qui dietro le quinte e guardarmi e a piangere“.

Ha, poi, aggiunto: “Io piango perché non c’è, se ci fosse lei piangerebbe per me e io sarei più rigida. Sono forte non avendola perché lei c’è in tutte le cose che faccio, lei mi aiuta a pensare meglio“.

Serena ha anche parlato del legame con suo padre, che descrive come il suo punto di riferimento e migliore amico. “Papà è molto orgoglioso di me e mia sorella; lui è il nostro migliore amico. Mi fa tanto ridere, è il Checco Zalone di casa” ha affermato la cantante, che ha rivelato l’importanza della famiglia nella sua carriera artistica.

Qui il video dell’intervista.

Serena Brancale: l’amore di Dario Morello

Durante l’intervista, Brancale ha condiviso anche dettagli sulla sua relazione con il pugile Dario Morello.

“Stiamo insieme da poco, ma lui è molto rispettoso e felice per ogni cosa che faccio. Non è geloso, è il mio primo fan” ha spiegato.

La cantante ha elogiato la serenità e la disciplina del suo compagno, e ha rivelato quanto fosse importante per lei in questo momento della sua vita.