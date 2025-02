Mauro Icardi avrebbe denunciato Wanda Nara per rapimento di minore: scopri cosa sta succedendo tra i due ex coniugi.

La guerra tra Mauro Icardi e Wanda Nara continua a colpi di denunce e di colpi di scena. Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dall’Argentina, il calciatore 31enne avrebbe denunciato l’ex moglie per “rapimento di minore“. Il motivo? Wanda non gli permetterebbe di vedere le figlie Isabella e Francesca, di 9 e 8 anni. Ma scopriamo tutti i dettagli.

Wanda Nara avrebbe violato le disposizioni legali

Stando a quanto riportato da diversi media argentini, tra cui La Nacion, Wanda Nara avrebbe portato le bambine in un altro Paese senza il consenso di Icardi, contravvenendo così alle disposizioni legali.

Questa situazione le sarebbe già costata una multa salata e, secondo alcuni documenti pubblicati dal giornalista Angel de Brito, potrebbe affrontare anche conseguenze penali se non rispetterà le sentenze del tribunale.

Wanda Nara

Adesso giunge la notizia di un colpo di scena: gli avvocati di Mauro Icardi avrebbero depositato una denuncia formale, supportata da un video che mostrerebbe Wanda impedire alle figlie di comunicare con il padre.

“Il soggiorno delle bambine in Argentina non è mai stato autorizzato da Icardi, motivo per cui si parla di rapimento di minori” affermano fonti vicine al caso.

La condizione di Wanda per una conciliazione con Mauro Icardi

Nonostante la battaglia legale, la scorsa settimana si è svolta un’udienza di conciliazione. Wanda Nara si sarebbe dichiarata disposta a far trascorrere del tempo alle figlie con il padre, ma avrebbe posto una condizione chiave: le bambine non devono avere contatti con la nuova compagna di Icardi, Eugenia “La China” Suarez.

Una richiesta che il calciatore non avrebbe accettato e che avrebbe alimentato ulteriormente il conflitto tra gli ex coniugi.

La situazione, quindi, rimane tesa tra gli ex coniugi che continuano la loro battaglia legale.