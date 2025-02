Mauro Icardi denuncia Wanda Nara per tradimento: chat e video in tribunale. L’ex moglie rischia grosso. Scopri i dettagli.

Continuano le vicende tra Mauro Icardi e l’ex moglie Wanda Nara. Dopo la complessa separazione, fatta di colpi di scena, attacchi e accuse, arrivano nuovi sviluppi inattesi: il calciatore ha denunciato per tradimento l’ex coniuge.

Secondo quanto riportato dai media argentini, il calciatore avrebbe presentato prove in tribunale, tra cui chat e video, per dimostrare che la sua ex moglie lo avrebbe tradito durante il matrimonio. Ma scopriamo tutti i dettagli.

Mauro Icardi: Wanda Nara e il tradimento con Keita Baldé

A quanto pare, Icardi si sarebbe rivolto a un consulente legale in Italia prima di procedere con l’azione legale. Il presunto tradimento riguarderebbe Keita Baldé, ex compagno di squadra di Icardi, con cui Wanda avrebbe avuto una relazione mentre viveva nella casa di Milano che condividevano.

Se la denuncia di Mauro Icardi dovesse essere confermata, Wanda Nara potrebbe affrontare importanti ripercussioni legali ed economiche. In Italia, infatti, l’infedeltà coniugale può essere un elemento rilevante nelle cause di separazione. Se il tradimento venisse dimostrato, Wanda potrebbe perdere il diritto all’assegno di mantenimento.

Wanda Nara

Oltre alla questione economica, la battaglia tra i due ex coniugi si sta sviluppando anche in Argentina, dove sono state presentate diverse denunce da entrambe le parti. Wanda Nara aveva precedentemente accusato Icardi di violenza psicologica ed economica, minacce e detenzione di armi. Il calciatore, dal canto suo, ha risposto con denunce per molestie e diffusione di materiale privato.

La disputa per il mantenimento e i beni della coppia

Oltre alle questioni legali legate al presunto tradimento, la separazione tra Icardi e Nara riguarda anche aspetti economici.

Wanda avrebbe richiesto un assegno di mantenimento mensile di 50.000 dollari per le figlie Francesca e Isabella, cifra che sarebbe attualmente oggetto di contesa in tribunale.

A complicare ulteriormente la situazione ci sarebbero anche i beni condivisi dalla coppia, tra cui auto di lusso e proprietà, che sono al centro di un’ulteriore disputa legale.