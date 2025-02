Kanye West risponde alle polemiche sul look di Bianca Censori ai Grammy 2025: “È la più cercata sul pianeta, abbiamo vinto noi”.

Kanye West e Bianca Censori hanno fatto un’apparizione lampo sul red carpet dei Grammy Awards 2025, ma è bastato per scatenare la bufera sui social e tra i media. La modella si è presentata in un abito trasparente che lasciava ben poco all’immaginazione, inizialmente coprendosi con una pelliccia nera prima di rivelare il suo audace outfit.

Il look ha immediatamente attirato l’attenzione di fotografi e critici, con molti che hanno sollevato dubbi sul ruolo di Kanye West nelle scelte di stile della moglie.

Ma a distanza di qualche giorno, Kanye West ha rotto il silenzio.

Kanye West: “Mia moglie è la più cercata sul pianeta”

A distanza di pochi giorni dall’evento, Kanye West, che ora si fa chiamare Ye, ha pubblicato una serie di post su Instagram, poi cancellati, in cui rivendicava il clamore suscitato dalla presenza della moglie ai Grammy.

“Per chiarezza. Mia moglie è la persona più cercata sul pianeta” ha scritto l’artista, che ha aggiunto: “Abbiamo battuto i Grammy“. A corredo del post, ha condiviso screenshot di Google Trends che mostravano un’impennata di ricerche su “Bianca Censori Grammy“.

Ha poi pubblicato un altro post in cui si vede Bianca Censori, con la scritta: “L’umano più Googlato della terra che vessa le donne yeezy“.

Queste dichiarazioni hanno scatenato ulteriori critiche, con diverse personalità pubbliche che hanno accusato Kanye di manipolare Bianca Censori e di sfruttarne l’immagine per rimanere sotto i riflettori.

Le polemiche e le reazioni sui social

Tra le voci più critiche c’è stata Meghan McCain, ex conduttrice di The View, che in un post su X ha attaccato duramente il rapper e sostenendo che sua moglie sembra una vittima e un’ostaggio. Il post è stato successivamente cancellato, ma la McCain ha confermato il suo pensiero in un’intervista a Entertainment Weekly.

Anche la famiglia di Bianca Censori sembra essere preoccupata per la sua situazione. Secondo alcune fonti, i suoi cari temono che sia completamente sotto il controllo di West e che abbia tagliato i ponti con amici e parenti.