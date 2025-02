Marcella Bella spiazza tutti prima di Sanremo 2025: la frecciatina ai colleghi presenti alla kermesse, “Non ho amici qui”.

Manca meno di una settimana all’inizio del Festival di Sanremo 2025 e, dopo 18 anni di assenza, sul palco dell’Ariston tornerà Marcella Bella. L’artista, nota per successi come Montagne Verdi, ha espresso la sua opinione sul panorama musicale attuale e ha lanciato una pesante frecciatina ai suoi colleghi cantanti presenti alla kermesse.

Marcella Bella: “La maggior parte non li conosco”

Intervistata da La Vita in Diretta, la cantante ha dichiarato senza mezzi termini: “A Sanremo non ho amici. I miei colleghi del Festival? La maggior parte non li conosco, devo proprio dire la verità. Trap, rap? Nel mio cuore mi auguro che ritorni la grande melodia pop e i grandi cantautori come una volta“.

Marcella Bella

Parole che hanno subito acceso il dibattito. Alberto Matano, conduttore del programma, ha ironizzato sulla questione, invitando chiunque fosse a Sanremo a proporsi come “amico” della cantante.

Simona Izzo ha voluto dare un consiglio alla cantante, suggerendole di aprirsi alle nuove generazioni: “Le dico di circondarsi di giovani, di studiarli e capirli, senza dire ‘non li conosco’. Sono colleghi a tutti gli effetti“.

Marcella Bella su Tony Effe

Nonostante il suo scetticismo sulla musica trap, Marcella Bella ha espresso un parere equilibrato su Tony Effe, uno degli artisti più discussi del Festival: “Questo cantante esiste e ha un enorme seguito, è giusto che coesistano generi diversi. Non apprezzo quel tipo di musica, ma sono contro ogni censura. Chi mi piace dei giovani? Mahmood, Diodato, tanti cantautori“.

Dopo anni di attesa, Marcella Bella è finalmente riuscita a tornare in gara al Festival di Sanremo 2025, realizzando un sogno che aveva espresso pubblicamente lo scorso anno.

Le sue dichiarazioni, però, hanno già scatenato reazioni contrastanti. Riuscirà a conquistare il pubblico e a dimostrare che la grande melodia pop ha ancora un posto nel Festival? Lo scopriremo presto.