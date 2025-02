Al Bano rivela nuovi dettagli sull’esclusione da Sanremo 2025 e rivela di aver rifiutato un invito per la serata delle cover.

Al Bano ancora non riesce a digerire il rifiuto dei suoi brani al Festival di Sanremo 2025 da parte di Carlo Conti. Anche se la competizione è appena giunta al termine, il cantante pugliese torna a parlare della sua esclusione.

Dopo aver presentato tre brani a Carlo Conti, il cantante di Cellino San Marco non è stato selezionato, una decisione che non ha preso bene. In un’intervista rilasciata a Erretv nel programma A Tutto Gossip, l’artista ha raccontato la sua versione dei fatti, svelando di aver discusso con Conti alcune possibili modifiche ai brani prima di ricevere un improvviso rifiuto. Ma scopriamo che cosa ha detto.

Al Bano: “Tre canzoni bomba, ma sono stato escluso”

Durante l’intervista, Al Bano ha espresso il suo disappunto per la mancata partecipazione alla kermesse musicale: “Io sono andato lì con tre canzoni, una più bomba dell’altra, e mi hanno escluso. Non voglio essere nemico di nessuno, ma questo gesto non mi è piaciuto per nulla“.

Al Bano

Il cantante ha anche sottolineato il paradosso della sua assenza ufficiale dal Festival, mentre una sua storica canzone, Felicità, è stata utilizzata nella pubblicità della Fiat trasmessa durante l’evento.

Carrisi ha, poi, aggiunto: “Sono stato nel suo ufficio, abbiamo parlato a lungo ‘cambiamo il titolo, cambiamo questo e quello‘. Poi senza dirmi nulla non mi ha preso“.

Il rifiuto per la serata delle cover

Nonostante l’esclusione dalla competizione, Al Bano ha ricevuto un invito per esibirsi nella serata delle cover, che però ha deciso di declinare: “Mi hanno chiamato per i duetti, me l’hanno chiesto, ma mi sono rifiutato. Non per arroganza, ma perché il mio progetto era un altro“.

Nonostante la delusione, Al Bano ha confermato che i tre pezzi scartati verranno comunque pubblicati nei prossimi mesi. L’artista rimane fedele al suo amore per Sanremo, un festival che lo ha visto protagonista per ben 21 volte, di cui 15 in gara.

Resta da vedere se in futuro ci sarà una nuova opportunità per il cantante di tornare sul palco dell’Ariston con le sue canzoni inedite.