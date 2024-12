Colpo di scena a This is me, per l’ultima puntata arriva Pier Silvio Berlusconi che fa una dolce dedica a Silvia Toffanin.

Nella puntata finale del programma This is me, condotto da Silvia Toffanin, il pubblico ha assistito a un’imprevista e commovente sorpresa. Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset, ha fatto ingresso nello studio per portare un messaggio di orgoglio e affetto per la sua compagna, Silvia Toffanin. L’apparizione, a sorpresa, ha emozionato tutti, specialmente la conduttrice, che non si aspettava un simile gesto. Ma scopriamo che cosa ha detto l’ad di Mediaset.

Pier Silvio Berlusconi: il dolce omaggio a Silvia Toffanin

Pier Silvio Berlusconi ha dedicato a Silvia parole cariche di emozione e stima.

Mentre la regia le annunciava un nuovo video, a sorpresa il manager è entrato in studio, rivolgendole un affettuoso messaggio: “Sono orgoglioso di te, sei il mio amore“.

Le sue parole non sono state solo una dichiarazione d’affetto, ma anche un riconoscimento del suo impegno professionale.

Qui il video della sorpresa di Pier Silvio alla compagna.

Le parole di Pier Silvio Berlusconi per Silvia Toffanin: “Grazie, Silvia. Sono orgoglioso di te”.#ThisIsMe pic.twitter.com/w3UrO746F4 — Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) December 4, 2024

Berlusconi ha sottolineato la dedizione e la passione con cui Toffanin svolge il suo lavoro, dicendo: “Lei è una prova di quanto sia necessario impegnarsi. Non immaginate quanto sia scrupolosa nel suo lavoro“.

È stato un momento molto apprezzato dal pubblico e che ha emozionato i presenti, a partire dalla conduttrice televisiva.

Pier Silvio Berlusconi celebra “Amici” e ringrazia Maria De Filippi

Oltre alla dedica a Silvia, Pier Silvio Berlusconi ha colto l’occasione per celebrare il programma “Amici“, e ha sottolineato l’importanza del talento e dell’impegno che il programma ha sempre promosso.

Ha anche ringraziato Maria De Filippi, dicendo: “Sei unica e ti voglio bene“, parole piene di ammirazione per il suo lavoro che ha cambiato la televisione italiana.

L’intervento di Pier Silvio ha ricordato al pubblico l’importanza di celebrare il talento con dedizione e fatica, un messaggio che ha commosso il pubblico e reso ancora più speciale la serata.