La vittoria di Sanremo, il no all’Eurovision e ora anche il Tapiro d’Oro. Settimane movimentate per Olly: il video della consegna del premio del tg satirico.

Dopo aver detto “no” all’Eurovision e aver, di conseguenza, passato la palla a Lucio Corsi che ha accettato, ecco che per Olly, vincitore del Festival di Sanremo 2025, è arrivato un altro particolare premio. Striscia la Notizia, infatti, ha raggiunto il giovane cantante andando a consegnargli il Tapiro d’Oro per le varie questioni che lo hanno visto coinvolto e che hanno chiamato in causa anche la sua manager.

Tapiro d’Oro a Olly: il motivo

Al centro dell’attenzione mediatica dopo la vittoria al Festival di Sanremo 2025, Olly è stato raggiunto dal noto inviato di Striscia la Notizia, Valerio Staffelli, per la consegna del Tapiro d’Oro. In particolare, il tg satirico ha voluto porre l’accento sulle recenti polemiche nate relativamente al “no” all’Eurovision oltre che sull’influenza della manager del cantante, Marta Donà.

Olly con il premio di vincitore di Sanremo 2025 – www.donnaglamour.it

“È una brava professionista che si impegna tanto”, ha rassicurato il giovane cantante sulla sua manager. “Marta si merita il successo perché è una brava professionista: si impegna tanto e quindi ha avuto tanti grandi risultati”, ha aggiunto ancora il fresco vincitore della kermesse di Sanremo. Sul no all’Eurovision: “Detto no perché non potevo usare l’autotune? Se fosse per questo motivo l’avrei detto: non vado perché ho già il mio tour, con tanta gente che vuole sentirmi”, ha risposto l’artista.

Il giallo del videoclip “copiato”

Curiosa gag tra Staffelli e Olly anche in merito al videoclip di ‘Balorda Nostalgia’ che, secondo recenti accuse sarebbe stato copiato da quello di un altro artista, Federico Pecci de I Mal Viventi. “Non ne so nulla. Il video non è farina del mio sacco: ho letto il copione e ho accettato perché spaccava”, ha deciso di rispondere il cantante che ha pure mimato con le mani il saluto di Vittorio Brumotti anche se, pure in questo senso, Staffelli lo ha “rimproverato” facendogli subito cambiare idea e movenze.