Myrta Merlino, la nuova maxi richiesta fa storcere il naso a Mediaset: cosa filtra

Nuove possibile polemiche attorno alla figura di Myrta Merlino e la sua conduzione a Pomeriggio 5. Spunta una nuova richiesta per le prossime settimane.

Dopo aver manifestato i suoi dubbi su Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera, Myrta Merlino torna al centro dell’attenzione ma questa volta per questioni legate alla sua condizione di Pomeriggio 5. In particolare, secondo le ultime indiscrezioni di Dagospia, a far discutere ci sarebbero delle presunte richieste della conduttrice e giornalista verso Mediaset in vista di Pasqua.

Myrta Merlino, le nuove richieste per Pomeriggio 5

Il nome di Myrta Merlino è stato spesso al centro dell’attenzione mediatica. Dal suo approdo a Pomeriggio 5, infatti, la conduttrice e giornalista non è mai stata veramente apprezzata al 100% dal pubblico e dalla critica. Alcuni suoi comportamenti, poi, hanno alimentato qualche critica e polemica di troppo.

Myrta Merlino – www.donnaglamour.it

Nello specifico, a destare fastidio nell’opinione pubblica, le assenze della conduttrice dalla trasmissione, spesso anche solo per “riposo”. Su questo argomento, Dagospia ha fatto sapere che ci sarebbero state nuove richieste. “Ci risiamo“, si legge sul media. “‘Questo programma non è un albergo’, ha commentato sottovoce qualcuno a Cologno Monzese. Le assenze di Myrta Merlino a Pomeriggio 5, molto frequenti in questi due anni, hanno creato parecchio stupore ai piani alti. La giornalista avrebbe chiesto con grande anticipo la possibilità di assentarsi per due giorni a marzo (per ragioni personali) e dieci giorni ad aprile (precisamente dal 18 al 27 aprile) godendosi la Pasqua, la Pasquetta e il ponte del 25 aprile”.

La presunta reazione di Mediaset

Sempre Dagospia, invece, ha fatto sapere come avrebbe reagito appunto Mediaset alle richieste della Merlino. “Ferie concesse nuovamente (o sono in arrivo dietrofront?) e valutazioni su chi prenderà il suo posto”, si legge. “L’atteggiamento di Merlino non è stato gradito dall’editore e dai vertici dell’azienda che immaginano per lei un futuro lontano dal pomeriggio della rete ammiraglia”. Staremo a vedere se la conduttrice si prenderà effettivamente queste vacanze e come reagiranno i telespettatori di Pomeriggio 5.