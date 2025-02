Chiara Ferragni di nuovo in copertina dopo gli scandali: le foto e le reazioni

Torna protagonista Chiara Ferragni, in prima pagina per un noto media. Le foto dell’imprenditrice digitale dopo il caso per gli scandali.

Si è fatta sentire a modo suo dopo Sanremo sulle note di una delle canzoni più chiacchierate del Festival. Adesso, Chiara Ferragni è tornata protagonista tramite la copertina di un noto magazine internazionale, Elle, per la precisione l’edizione della Romania. A mostrare alcune delle foto che la ritraggono è stata la diretta interessata sui social.

Chiara Ferragni dagli scandali alla copertina di Elle

Chiara Ferragni è tornata a far parlare di sé posando per la copertina di Elle. Questo servizio fotografico si può dire che possa segnare un momento significativo nella sua carriera, visto che arriva dopo una serie di scandali che hanno messo a dura prova la sua immagine pubblica: dalla questione del Pandoro, fino alle uova e le questioni legate alla relazione con Fedez.

Nonostante le difficoltà personali e professionali, la Ferragni ha scelto di non restare in silenzio e in diverse occasioni ha scelto di commentare per spiegare ai suoi fedeli fan come stesse attraversando i vari momenti. Adesso, la pubblicazione della copertina di Elle Romania e delle varie foto potrebbe avere un importante significato.

Le foto e le reazioni

Le foto pubblicate dalla Ferragni relativamente alla copertina di Elle ma anche al servizion in generale sul suo conto la vedono di nuovo carica e grintosa. Nello specifico la prima pagina del magazine la vede con i capelli lunghissimi, presumibilmente grazie alle extension, e “selvaggi”. Il titolo accanto per descrivere il contenuto del servizio sul suo conto dice: “Chiara Ferragni rimane un fenomeno dopo 15 anni nella scena della moda”.

Tantissime le reazioni sotto al post della Ferragni ma la maggior parte sono sembrate positive: “Sempre bellissima”, “Eccoti di nuovo protagonista, te lo meriti dopo tutto quello che hai passato”, si legge da parte di numerosi seguaci.