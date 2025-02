“Me l’hanno fatto togliere”: Iva Zanicchi come Tony Effe, il retroscena su Sanremo

Il retroscena su Sanremo 2025: Iva Zanicchi ha raccontato cosa le sia capitato durante il Festival. Un episodio “simile” al caso Tony Effe.

Sempre simpaticissima e ricca di energia positiva, Iva Zanicchi è stata protagonista in tv a Verissimo. Dopo l’ultima gaffe in diretta in una nota trasmissione Rai, la nota cantante è stata intervistata da Silvia Toffanin svelando anche un retroscena legato a Sanremo 2025 dove è stata invitata per ritirare un premio alla carriera.

Iva Zanicchi e il premio a Sanremo 2025

Nel corso dell’ultima edizione del Festival di Sanremo 2025, iva Zanicchi ha ricevuto un importante riconoscimento: un premio alla carriera. Un traguardo veramente di rilievo del quale la donna ha parlato anche a Verissimo nel corso dell’intervista a Silvia Toffanin andata in onda su Canale 5 domenica 23 febbraio.

Iva Zanicchi – www.donnaglamour.it

“Prima di salire sul palco di Sanremo ero molto emozionata, però, poi, è passato tutto”, ha spiegato la Zanicchi a Verissimo. “Una cosa strana che è successo è stata che mi è passata tutta la vita davanti, un po’ come quando affoghi. Mia figlia mi ha rimproverata perché ho detto ‘Meglio essere premiata da viva che da morta’. Per questo premio alla carriera, mi hanno chiamata tantissimi colleghi e la prima è stata Ornella Vanoni”, ha aggiunto ancora l’aquila di Ligonchio.

Il retroscena sull’orologio e la polemica

Tra i vari passaggi dell’intervista a Verissimo, spicca anche una piccola nota polemica relativa a quanto accaduto prima di salire sul palco dell’Ariston. Infatti, la Zanicchi ha spiegato: “Il premio lo dedico a due persone: alla mia mamma perché era una persona speciale, ciò che ha fatto lei per me è stato fondamentale, ha sempre voluto che io cantassi, ha fatto di tutto. Lo dedico, poi, al mio Pippi (il marito Fausto Pinna deceduto, ndr), perché quando sono entrata sul palco mi hanno fatto togliere l’orologio che era il suo e ho guardato il cielo e ho detto ‘Se fossi qua, saresti fierissimo di me'”.

Questa situazione legata all’orologio tolto prima di andare sul palco, sebbene sia stata sottolineata in modo sereno dalla Zanicchi ha fatto pensare alla vicenda della collana di Tony Effe che, esattamente come per la donna, gli era stata tolta poco prima dell’esibizione durante la kermesse musicale dell’Ariston.