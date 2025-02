In molti lo ricordano con piacere dopo l’esperienza ad Amici. Oggi Giovanni Cricca ha cambiato vistosamente il suo look.

Se nella scuola di Amici, attualmente, sono in corso gli esami per gli allievi in vista del Serale, una vecchia conoscenza del talent è tornata a far parlare di sé. Si tratta di Giovanni Cricca, ex cantante del programma di Canale 5, che dopo alcune situazioni personali vissute ha optato per stravolgere il proprio stile e il proprio aspetto.

Cricca, da Amici al cambio look

Giovanni Cricca, noto al pubblico per la sua partecipazione alla ventiduesima edizione di Amici di Maria De Filippi, ha recentemente sorpreso i fan con un radicale cambio di look. L’ex allievo del talent show ha abbandonato la sua caratteristica chioma castana e lunga, optando per un taglio corto e una tintura bionda. Questo nuovo aspetto è stato svelato attraverso i suoi profili social, dove ha condiviso immagini che evidenziano la trasformazione.

Il cambiamento estetico coincide con un periodo di rinnovamento personale e professionale per Cricca. Dopo l’esperienza ad Amici, il cantante ha attraversato una fase di riflessione, culminata in un viaggio in Africa insieme a sua madre. Questo percorso gli ha permesso di ritrovare la motivazione e l’ispirazione per la musica, portandolo a lavorare su nuovi progetti.

Il motivo del cambio look

In particolare, il giovane cantante ha annunciato l’uscita del suo nuovo singolo, “Chiudi quella porta”, prevista per il 28 febbraio 2025. I fan possono già pre-salvare il brano sulle principali piattaforme musicali. La scelta di un look così audace rappresenta simbolicamente una nuova fase nella carriera di Cricca. Il taglio corto e la tintura bionda segnano una netta rottura con l’immagine precedente, suggerendo una volontà di rinnovamento e di evoluzione artistica. Questa trasformazione ha suscitato reazioni positive tra i followers, che hanno espresso entusiasmo e curiosità per le novità in arrivo.

È interessante notare come, in passato, Cricca avesse già sperimentato cambiamenti nel suo stile, ma mai così drastici. Questo nuovo look potrebbe essere interpretato come un segnale della sua determinazione ad esplorare nuove direzioni sia nella musica che nella vita personale. Con l’imminente uscita del suo singolo e l’immagine rinnovata, il giovane ex volto di Amici sembra pronto a intraprendere con entusiasmo questo nuovo capitolo della sua carriera da artista.