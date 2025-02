Tutto quello che c’è da sapere riguardo a Pechino Express 2025, l’edizione numero 12 del reality condotto da Costantino Della Gherardesca.

Zaino in spalla, pollice rivolto verso la strada per chiedere un passaggio agli automobilisti: il viaggio di Pechino Express 2025 sta per partire. Il celebre reality show condotto da Costantino Della Gherardesca è arrivato alla sua dodicesima edizione con nuove coppie di concorrenti che si sfideranno per le strade dell’Asia cercando di arrivare davanti a tutti al termine delle varie tappe. Andiamo allora a vedere tutto quello che c’è da sapere su Pechino Express 12.

Pechino Express 2025 quando inizia?

La prima puntata di Pechino Express 2025 andrà in onda su Sky e su Now giovedì 6 marzo. Ogni settimana, sempre in prima serata al giovedì sera, verrà poi trasmessa una nuova puntata del reality show.

Crediti foto©jule hering

Pechino Express 2025: i concorrenti e le coppie

A sfidarsi in questa edizione di Pechino Express sono nove coppie di concorrenti. Ecco chi sono:

Jury Chechi e Antonio Rossi – i Medagliati

Ivana Mrázová e Giaele De Donà – le Atlantiche

Giulio Berruti e Nicolò Maltese – gli Estetici

Dolcenera e Gigi Campanile – i Complici

Jey e Checco Lillo – i Magici

Gianluca Fubelli (Scintilla) e Federica Camba – gli Spettacolari

Virna Toppi e Nicola Del Freo – i Primi ballerini

Samanta e Debora Togni – le Sorelle

Nathalie Guetta e Vito Bucci – i Cineasti

Pechino Express 2025: le tappe

Per avviare alla vittoria finale, i vari concorrenti di Pechino Express dovranno attraversare tre Paese diversi del sud-est asiatico. La partenza sarà nelle Filippine, poi dovranno attraversare il nord della Thailandia fino ad arrivare in Nepal, dove ci sarà il traguardo finale.

Pechino Express 2025: i conduttori

Come detto in precedenza, anche questa edizione di Pechino Express è condotta da Costantino della Gherardesca. Al suo fianco, come avvenuto anche nelle precedenti edizioni, trovare Fru dei The Jackal.