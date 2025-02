Luca Bizzarri annulla improvvisamente il suo spettacolo: cosa è successo

L’annuncio di Luca Bizzarri sul suo spettacolo annullato. Il comico e attore ha ammesso le sue colpe spiegando cosa sia accaduto.

Dopo la triste notizia che lo ha colpito di recente, Luca Bizzarri si è reso protagonista di un altro episodio controverso che, questa volta, riguarda il suo lato professionale. Il comico e attore, infatti, ha annullato all’improvviso un suo spettacolo previsto nei prossimi giorni. La ragione, per sua stessa ammissione, è dovuta a lui.

Luca Bizzarri annulla lo spettacolo: cosa è successo

Salta lo spettacolo di Luca Bizzarri previsto per sabato 8 marzo al Politeama Genovese. L’annuncio è arrivato in queste ore: si tratta del rinvio di “Non hanno un amico 2” che invece si terrà il prossimo 23 ottobre. A renderlo noto è stato l’attore e comico.

Bizzarri ha spiegato in un’intervista a Il Secolo XIX il motivo che lo ha portato ad annullare il suo spettacolo e a farlo slittare. Il diretto interessato ha anche mandato una lettera di scuse a tutti coloro che avevano comprato i biglietti.

“Avrei potuto inventare scuse, ma la verità è che non ce l’ho fatta”, ha detto l’uomo. “Non sono riuscito a scriverlo“, ha ammesso con tanto di mea culpa il famoso comico e attore.

La verità e la spiegazione

Nel messaggio ai suoi fan, Bizzarri ha spiegato ancora: “Potrei inventarmi molte possibili scuse e fantomatici impegni, ma credo che la cosa migliore sia essere onesto con voi: non sono riuscito a scriverlo. Ci ho provato, ma la marea di impegni che mi stanno riempiendo le giornate, gli spettacoli in giro per l’Italia, sia da solo che con un’altra compagnia, e la scrittura del podcast semplicemente non me lo stanno permettendo: ci ho provato, non ce l’ho fatta”.

“So perfettamente che avrei potuto e dovuto immaginarlo ma confesso di aver peccato di presunzione, ero sicuro di riuscire e mi sono vergognato un po’ trovandomi davanti alla realtà di una pagina maledettamente bianca”, ha ammesso ancora il comico. Come anticipato i biglietti già acquistati resteranno validi per la nuova data: giovedì 23 ottobre 2025.