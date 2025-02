Andrea Delogu si confessa: “Il mio ex sparì, lo rividi sul giornale con un’altra”, poi i primi attacchi di panico.

Andrea Delogu è “una di noi”: la nota conduttrice si è confessata attraverso i social raccontando un episodio della sua vita che l’ha profondamente segnata, e che non è molto diverso dalle storie che le persone comuni di oggi vivono nella loro quotidianità.

Un racconto emozionante, che getta nuova luce sul vissuto della nota conduttrice. Ma scopriamo i dettagli.

Andrea Delogu: un amore scomparso nel nulla

All’età di 23 anni, mentre viveva a Milano e lavorava per una piccola emittente musicale, Andrea ha vissuto un’esperienza che l’ha profondamente segnata.

In quel periodo, Andrea era innamorata di un ragazzo di Roma, noto al pubblico, mentre lei era ancora sconosciuta. Improvvisamente, senza alcuna spiegazione, il giovane è sparito dalla sua vita, interrompendo ogni contatto, portandola a sperimentare attacchi di panico e un senso di smarrimento.

Andrea Delogu

Due mesi dopo la scomparsa del suo ex, mentre era in auto con sua madre, Andrea ha scoperto la verità in modo inaspettato. Sua madre, venuta a trovarla da Rimini, teneva in mano una rivista che mostrava foto del suo ex fidanzato insieme a un’altra donna, felici e innamorati. Questa rivelazione è stata un colpo devastante per Andrea, che ha descritto la sensazione come un dolore così intenso da togliere il respiro.

La rinascita di Andrea Delogu

In quel momento di profonda sofferenza, le parole di sua madre sono state fondamentali per Andrea. Vedendo la figlia distrutta, le ha detto: “Darei 5 anni della mia vita per non vederti soffrire, amore mio“.

Questa dimostrazione di amore e supporto ha fatto capire ad Andrea che non era sola nel suo dolore e che, con il tempo, avrebbe trovato la forza di reagire. E così è stato.