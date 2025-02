Gabry Ponte si candida all’Eurovision con il brano Tutta l’Italia: il dj in gara al San Marino Song Contest.

Mentre l’Italia sarà rappresentata da Lucio Corsi con il brano Volevo essere un duro, in seguito alla rinuncia di Olly, all’Eurovision 2026 potremmo ritrovare, in rappresentanza di San Marino, Gabry Ponte con la famosa canzone Tutta l’Italia, che ci ha fatto ballare durante il Festival di Sanremo 2025.

Il noto dj, infatti, si è candidato al San Marino Song Contest 2025, la competizione che decreterà il brano che rappresenterà il mini-Stato nel contest europeo. Ma scopriamo tutti i dettagli e chi altro potrebbe partecipare al posto di Gabry Ponte.

La canzone “Tutta l’Italia”: un successo da Sanremo all’Eurovision

Il San Marino Song Contest 2025 presenta una line-up di 20 artisti, tra cui nomi noti della scena musicale italiana.

Oltre a Gabry Ponte, figurano artisti come Pierdavide Carone con “Mi vuoi sposare?”, Marco Carta con “Solo fantasia” e Silvia Salemi con “Coralli”.

La partecipazione di Gabry Ponte con “Tutta l’Italia” è particolarmente significativa.

Il cantante ha annunciato la sua candidatura con un post social.

La canzone, che ha fatto ballare il pubblico durante il Festival di Sanremo, ha rapidamente scalato le classifiche, diventando una delle tracce più ascoltate nelle piattaforme di streaming, rendendola una forte candidata per rappresentare San Marino all’Eurovision.

Gabry Ponte all’Eurovision

La scelta di partecipare per San Marino piuttosto che per l’Italia sembrerebbe, tuttavia, insolita, ma non è senza precedenti. Artisti italiani hanno spesso colto l’opportunità di rappresentare il piccolo stato all’Eurovision, vedendo in questo una chance per esibirsi su un palcoscenico internazionale.

Il San Marino Song Contest 2025 si preannuncia quindi come un evento imperdibile per gli appassionati di musica e per i fan dell’Eurovision. Resta da vedere chi riuscirà a conquistare il pubblico e la giuria, ottenendo l’onore di rappresentare San Marino sul palco dell’Eurovision Song Contest.