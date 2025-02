Nuovi guai per Gérard Depardieu: l’attore francese accusato di frode fiscale aggravata. Scopri le cause in cui è coinvolto.

Gérard Depardieu torna ancora una volta a essere al centro delle polemiche giudiziarie. Secondo fonti giudiziarie, l’attore è indagato per frode fiscale aggravata e riciclaggio di denaro nell’ambito di un’inchiesta avviata dalla Procura finanziaria nazionale francese a febbraio 2024. L’accusa si concentra sulla sua presunta residenza fittizia in Belgio dal 2013, una strategia che gli avrebbe permesso di eludere il fisco francese. Ma questa non è l’unica causa giudiziaria che ha coinvolto l’attore francese. Ma scopriamo tutti i dettagli.

Gérard Depardieu: guai giudiziari per l’attore

Le autorità hanno condotto perquisizioni e audizioni a metà febbraio a Parigi, nel Maine-et-Loire e in Belgio, nel tentativo di raccogliere prove sul caso. La polizia giudiziaria è incaricata di approfondire l’indagine, che potrebbe avere pesanti conseguenze per il celebre attore.

Gerard Depardieu

Oltre all’indagine fiscale, Depardieu è coinvolto in un’altra vicenda giudiziaria legata a un presunto caso di stupro e violenza sessuale. Il 6 marzo 2025 la Corte d’appello di Parigi si pronuncerà sulle richieste avanzate dall’attore, che contesta alcuni elementi dell’indagine.

Le accuse derivano dalla denuncia dell’attrice Charlotte Arnould, che sostiene di essere stata aggredita nel 2014 sul set del film Big House. Il pubblico ministero ha già chiesto un processo per Depardieu, che nega fermamente ogni accusa.

Gérard Depardieu: un’icona in crisi

Gérard Depardieu, un tempo simbolo del cinema francese, vede ora la sua immagine oscurata da gravi accuse.

Tra procedimenti fiscali e vicende giudiziarie personali, il suo futuro appare incerto. Resta da vedere se l’attore riuscirà a difendersi dalle accuse o se la sua carriera subirà un colpo irreversibile.

Nonostante l’attore si sia difeso negando tutte le accuse, la sua posizione attualmente è in bilico e rischia pene severe. Ma non ci resta che attendere i prossimi aggiornamenti sulla controversa vicenda.