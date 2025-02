Massimo Boldi racconta i suoi esordi da cuoco e le bizzarre esperienze culinarie con Christian De Sica. Il racconto sorprendente.

Massimo Boldi, attore e comico amatissimo dal pubblico italiano, ha svelato un aspetto meno noto della sua carriera: i suoi esordi come cuoco. In un’intervista rilasciata al Gambero Rosso, il re dei cinepanettoni ha raccontato come la passione per la cucina abbia accompagnato la sua vita, prima ancora di diventare un’icona della comicità italiana. Questa passione l’ha anche portato ad assaggiare i piatti tipici più particolari del mondo. Ma scopriamo tutti i dettagli.

Massimo Boldi: da cuoco a re dei cinepanettoni

“Ho iniziato la mia carriera facendo il cuoco” ha raccontato Boldi, ricordando con affetto i suoi primi passi nel mondo del lavoro. Negli anni Ottanta, quando approdò in televisione, portò spesso la cucina nei suoi sketch, dove interpretava personaggi legati all’universo gastronomico.

Massimo Boldi

Durante la sua lunga carriera cinematografica, Massimo Boldi ha condiviso il set con Christian De Sica in numerosi film di successo. Ma oltre al cinema, i due hanno vissuto insieme esperienze culinarie particolari, spesso al limite dell’assurdo.

“Abbiamo girato il mondo per i nostri film e ci siamo trovati ad assaggiare cucine internazionali non sempre di nostro gusto” ha rivelato l’attore. Tra gli episodi più curiosi, Boldi ha raccontato di aver mangiato cavallette intinte nel cioccolato, oltre a lombrichi e farfalle, e ha descritto l’esperienza con la sua inconfondibile ironia.

Il Derby Club e gli incontri con Berlusconi

Ricordando la Milano degli anni Ottanta, Boldi ha ricordato il mitico Derby Club, un luogo di ritrovo per artisti, attori e cabarettisti dell’epoca. Qui, tra spettacoli e risate, si intrecciavano momenti di grande creatività e divertimento.

Infine, non è mancato un accenno ai suoi incontri con Silvio Berlusconi, che, dopo i pasti, amava intrattenere gli ospiti cantando, accompagnato al piano da Fedele Confalonieri. “Quando finiva di mangiare, cantava sempre. Momento nostalgia” ha ricordato Boldi con affetto.