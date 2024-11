Una notizia terribile: un lutto inaspettato per tutti i suoi fan. Sui social Luca Bizzarri ha comunicato la dipartita del suo amico Smog.

Molto seguito sui social e apprezzato da diversi anni anche come volto del piccolo schermo, Luca Bizzarri ha dato, in queste ore, una terribile notizia. Una perdita immensa avvenuta, possiamo dirlo, nella sua famiglia. Infatti, purtroppo, è morto l’amico a quattro zampe, Smog, fedele compagno di avventure da ben 13 anni.

Lutto per Luca Bizzarri: è morto Smog

Una giornata durissima da affrontare per Luca Bizzarri. Il noto conduttore, attore e comico, infatti, ha comunicato sui social di aver perso il suo caro amico a quattro zampe Smog. Il cane, un bellissimo pastore tedesco, è deceduto proprio oggi dopo 13 anni di vita.

Luca Bizzarri

A rendere nota la dipartita dell’animale, come detto, è stato proprio Bizzarri con un post sofferto su Instagram: “Addio Smog. Eravamo proprio belli insieme. Che tu possa trovare tutte le pigne da rincorrere del mondo. Mi mancherai, amico mio, io ti ho insegnato ad aspettarmi fuori dai negozi, tu mi hai insegnato ad amare. Smog 5/9/2011 24/11/2024. Fai buon viaggio”.

L’affetto dei fan

La perdita di un cane, o meglio, di un vero e proprio compagno di avventure, si sa, è un qualcosa di terribile per tutti gli amanti degli animali e degli amici a quattro zampe in particolare. Per questo non stupisce il grande affetto che i seguaci di Bizzarri gli hanno subito voluto mostrare.

Sono stati immeditamente tantissimi i messaggio di cordoglio ricevuti dal comico e conduttore. “Mi dispiace tantissimo. So cosa si prova. Buon Ponte Smog, sarai sempre amato”, ha scritto un utente. “Un dolore immenso per tutti”, hanno scritto altri.

Tra i vari messaggi ricevuti da Bizzarri anche qualche volto noto. Si vedono le emoticon del calciatore Mattia Perin, ma anche quello di Nina Zilli, Natasha Stefanenko e Anna Foglietta.