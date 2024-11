Jessica Morlacchi confessa: “Ecco di cosa soffro”

L’addio alla musica dettato da una serie di sofferenze e problematiche di salute: Jessica Morlacchi si confessa a tuttotondo.

Non solo coppie, vere o presunte, al Grande Fratello. Nel corso dell’ultima puntata andata in onda del reality, infatti, ci sono stati anche momenti di forte emozione come quello che ha visto Jessica Morlacchi protagonista. L’ex artista dei Gazosa ha raccontato i motivi che l’hanno portata a lasciare la musica, ovvero una serie di problematiche anche di salute che le hanno causato grandi sofferenze.

Jessica Morlacchi racconta l’addio alla musica al GF

Nel corso dell’ultima puntata andata in onda del Grande Fratello, Jessica Morlacchi è stata protagonista di un momento molto intimo ed emotivamente forte nel quale ha raccontato le sue sofferenze ed in particolare i motivi che l’hanno portata a lasciare la musica in giovane età. In particolare la donna ha svelato si soffrire di attacchi di panico e agorafobia.

Jessica Morlacchi

La bella Jessica ha raccontato il suo amore profondo per la musica ma allo stesso tempo il motivo che l’ha spinta a dover rinunciare ad un importante contratto firmato in giovane età. “Soffro di attacchi di panico e agorafobia. Quando ho fatto il provino per il Grande Fratello ero in Sardegna e non sono riuscita a prendere l’aereo per tornare a Roma, ho preso la nave”, ha spiegato portando la sua problematica anche all’attualità.

“Ho dovuto lasciare quella strada artistica perché gli attacchi di panico mi hanno cambiato la vita. Non ho sapto gestire tutto quello che mi stava succedendo”, ha confessato la Morlacchi.

“[…] Quando cantavo mi veniva da piangere: volevo reprimere la musica, non volevo più cantare, ma quella è la mia passione più grande”, ha aggiunto ancora.

L’incontro con la mamma

Successivamente al momento molto forte, la Morlacchi ha ricevuto una sorpresa bellissima, ovvero la possibilità di incontrare sua madre. La donna è entrata all’improvviso facendo emozionare la figlia. Le due si sono abbracciate e Jessica è scoppiata in lacrime. “Ti vogliono tutti bene e ti salutano tutti”, ha detto la signora. “Non piangere. Sei brava e stai andando forte”, ha aggiunto la donna dando una carica in più alla concorrente per andare avanti.