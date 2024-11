Michelle Hunziker, spunta la foto con un bacio a Eros: ecco perché

Una foto con tanto di bacio ha scatenato i fan di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti. Ecco lo scatto della showgirl.

Michelle Hunziker ha regalato ai suoi fan un tuffo nel passato. In che modo? Pubblicando una dolcissima fotografia di 27 anni fa, che immortala lei ed Eros Ramazzotti in un momento di grande tenerezza familiare. Lo scatto, condiviso sui social, ha fatto vedere la ex coppia mentre si scambia un bacio, con la piccola Aurora Ramazzotti – loro figlia – tra le braccia. Il quasi bianco e nero dell’immagine ha evidenziato l’intensità del momento, evocando nostalgia e affetto.

Michelle Hunziker, la foto del bacio con Eros

Come detto Michelle Hunziker ha condiviso su Instagram un dolcissimo post dedicato principalmente a sua figlia Aurora ma, allo stesso tempo, anche a Eros Ramazzotti.

La showgirl svizzera, infatti, ha pubblicato una bellissima foto di tanti anni fa che la vede protagonista insieme all’ex marito Eros e alla piccola Aurora, loro figlia.

Michelle Hunziker

Si tratta di uno scatto di ben 27 anni fa che la donna ha voluto commentare in modo decisamente ironico: “E pensare che oggi hai un batuffolo così tu stessa… Trovata oggi questa foto che ha solo 27 anni…”.

Le reazioni dei fan e il rapporto tra la ex coppia

Non appena la foto è stata pubblicata, il post è stato inondato di commenti. I fan della storica ex coppia non hanno potuto fare a meno di sognare un possibile ritorno di fiamma tra i due, che negli anni ’90 hanno fatto sognare il pubblico con il loro amore da favola. “Siete una coppia meravigliosa, tornate insieme!”, ha scritto un follower, mentre altri si sono limitati a riempire il post di cuori e messaggi di stima.

Michelle ed Eros, separati dal 2002, hanno entrambi costruito carriere e vite nuove, ma non hanno mai nascosto il rispetto e l’affetto reciproco, consolidato anche dall’amore condiviso per Aurora, oggi una donna adulta e mamma a sua volta. La foto ha avuto l’effetto di riportare molti fan indietro nel tempo, quando la loro storia d’amore era sotto i riflettori. E per il futuro… chissà cosa potrà accadere.